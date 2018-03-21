День воды в Украине пройдет со льдом, снегом и дождем: прогноз погоды от Диденко. Видео

В Украине в четверг, 22 марта, несмотря на холод, будет солнечно.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в большинстве областей будет морозно – до 7-12 градусов ниже нуля. Зато днем воздух прогреется до 0-4 мороза, на Западе –до 0-2 градусов тепла, а на юге – до 1-5 градусов тепла.

"Осадки также будут. Ближайшей ночью в южной части. И еще немного подсыплет снега на востоке Украины. Все", – заверила Диденко.

Погода в Киеве 22 марта ожидается без осадков, днем с солнышком. "Ближайшей ночью еще холодрыга, до -8-9 градусов. Днем 0-2 градуса ниже нуля", – добавила синоптик.

"Завтра отмечается День воды или водных ресурсов. Поскольку воды у нас сейчас во всевозможных видах – лед, снег, дождь – премного, то праздник будет удачным", – отметила Диденко.

Спасатели также предупреждают о небольшом снеге на западе, севере и востоке Украины. При этом отмечается, что движение транспорта на автомобильных дорогах обеспечено.

По прогнозу же Укргидрометцентра, 22 марта на большей территории Украины осадки не предвидятся.

Ранее народный синоптик спрогнозировал, какая погода в Украине будет в начале апреля. После Пасхи быстрого нарастания температуры ждать не стоит, считает Горбань.

В свою очередь начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко сообщила, что в нашей стране весеннее потепление ожидается с 27 марта, а до 26 числа интенсивное нарастание тепла не предвидится. Позже синоптик Наталья Диденко написала, что в Украине потепления следует ожидать с 26 марта.