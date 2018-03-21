Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая весна

По всей территории Украины потепления следует ожидать с понедельника, 26 марта.

"Потепление - с 26 марта", - отметила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Гидрометцентре сообщили, что до конца текущей недели во всех областях страны продержится морозная погода. Столбики термометра будут показывать минусовую температуру как днем, так и ночью.

По информации погодного портала Gismeteo, на следующей неделе в Киеве днем будет 5-6 градусов тепла. 5 апреля уже обещают 14 градусов тепла, 6 апреля - 18 градусов. Затем ожидается немного прохладнее - от 8 до 12 градусов тепла днем. 13-15 апреля, по прогнозам, должно быть 12-16 градусов выше нуля. 16-20 апреля ожидается 9-16 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 марта Украину накроет последний арктический циклон, который принесет морозы и метели.