Морозы усилятся. Синоптик спрогнозировала погоду в Украине на ближайшие дни

Украина окажется в зоне влияния антициклонов, осадки маловероятны.

В Украине усилятся морозы dpchas.com.ua

Во вторник, 20 февраля, Украина начинает попадать в мощную полосу высокого атмосферного давления — антициклона, сообщила синоптик Наталья Диденко

"Именно благодаря антициклонам мы можем зимой любоваться солнцем, а не той беспросветной атлантической, хоть и элегантной, облачной серостью", — отмечает синоптик.

По ее словам, антициклоны Фриц и Энрик соединятся, в результате чего Украина окажется в зоне их влияния, осадки маловероятны.

"Но поскольку антициклоны с севера, то они притащат с собой воздух арктического происхождения. Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -6-12 градусов, на Западе до -9-15 градусов. А днем они, эти столбики, будут крутиться около -1-5 градусов. На Юге будет намекать близкая весна, 0+5 градусов. Но ночью там холодно", — прогнозирует Диденко.

В Киеве также осадков не ожидается. "В столицу затекает холодяка: ночью -6-9, днем -2-4 градуса. Осадки маловероятны. На дорогах скользко. На морозе опять время от времени текут слезы, руки сухие и быстро краснеют, нос забит, дышать даже труднее. Поэтому не рассчитывайте на какие-то длинные прогулки или дела на открытом воздухе. Потому что в дальнейшем морозы еще больше усилятся. Зима взбрыкивает)", — резюмирует синоптик.

Напомним, ранее синоптик предупредила о похолодании в Украине.