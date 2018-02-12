"Что за зима без мороза". Синоптик предупредила о похолодании в Украине

Украинцам стоит ожидать в ближайшее время заметное похолодание.

Такую информацию опубликовала на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Уже ближайшей ночью температура воздуха в среднем составит от -2 до -8 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях даже от -7 до -11 градусов. Завтра днем ожидается от 0 до -5 градусов. На юге, конечно, теплее, от 0 до +4 градусов", - отмечает синоптик.

Согласно ее данным, снег и мокрый снег более вероятен в Левобережной части Украины. Но в целом по стране будет облачная погода и высока вероятность выпадения либо небольшого снега, либо мороси.

"В Киеве завтра местами небольшой снег, ночью от -5 до -8 градусов, завтра днем от -2 до -4 градусов. Морозы усилятся - гололедица также", − предупредила украинцев Диденко.

Синоптик также добавила, что похолодание продлится недолго и с 15 февраля, со Сретения, в Украине вновь начнется потепление.