На оккупированной Луганщине очередные проблемы с мобильной связью

В соцсетях сообщили, что связь "МТС" не работает, якобы из-за учений.

На неподконтрольной Украине территории Луганской области снова начались проблемы со связью из-за обрыва линии.

"22.02 произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области", — говорится в сообщении компании Vodafone.

Местные жители в соцсетях сообщает о перебоях в работе мобильной связи МТС в оккупированном Луганске.

Некоторе подписчики говорят, что сигнал глушат из-за учений в "ЛНР"

#Луганск #ЛНР



Есть версия, что связь глушат в связи с учениями НМ ЛНР. Если так, то сегодня связь вернется. — Другой Луганск (@Drugoi_Lugansk) 22 февраля 2018 г.

Лугаком умер, Водафон тоже, при чем по всей ЛНР! Молодцы! — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) 22 февраля 2018 г.

Ранее главари так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") прос или компанию Vodafone-Украина подключить связь МТС на оккупированную территорию через Россию.

Напомним, сигнал Vodafone на неподконтрольной территории Донбасса исчез в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.