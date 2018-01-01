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На оккупированной Луганщине очередные проблемы с мобильной связью

Сегодня, 14:50

В соцсетях сообщили, что связь "МТС" не работает, якобы из-за учений.

смартфон, мобильный, Motorola
hyser.com.ua
На неподконтрольной Украине территории Луганской области снова начались проблемы со связью из-за обрыва линии.

"22.02 произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области", — говорится в сообщении компании Vodafone.

Местные жители в соцсетях сообщает о перебоях в работе мобильной связи МТС в оккупированном Луганске.

Некоторе подписчики говорят, что сигнал глушат из-за учений в "ЛНР"

 

 

 

 

Ранее главари так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") прос или компанию Vodafone-Украина подключить связь МТС на оккупированную территорию через Россию. 

Напомним, сигнал Vodafone на неподконтрольной территории Донбасса исчез в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.
Теги:  
Vodafone, авария, связь, Луганск, Луганщина, ЛНР
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