На оккупированной Луганщине очередные проблемы с мобильной связью

В соцсетях сообщили, что связь "МТС" не работает, якобы из-за учений.
На неподконтрольной Украине территории Луганской области снова начались проблемы со связью из-за обрыва линии.
"22.02 произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области", — говорится в сообщении компании Vodafone.
Местные жители в соцсетях сообщает о перебоях в работе мобильной связи МТС в оккупированном Луганске.
Некоторе подписчики говорят, что сигнал глушат из-за учений в "ЛНР"
#Луганск #ЛНР #МТС pic.twitter.com/hxwsYO8XSy— Другой Луганск (@Drugoi_Lugansk) 22 февраля 2018 г.
#Луганск #ЛНР— Другой Луганск (@Drugoi_Lugansk) 22 февраля 2018 г.
Есть версия, что связь глушат в связи с учениями НМ ЛНР. Если так, то сегодня связь вернется.
Лугаком умер, Водафон тоже, при чем по всей ЛНР! Молодцы!— ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) 22 февраля 2018 г.
уже все догадались почему в #Луганск пропал #мтс #vodafone ?— ДОНЕЦК 100лет ОКТЯБРЯ (@Donbass_CCCP) 22 февраля 2018 г.
да потому что,#Пасечник приехал в #Донецк к куриному хенералу #Захарченко из #ОПГ #ДНР и охуел как тут за счет откл мтс местное ОПГ подняла бабло через #Феникс...вот и откл у себя в #ЛНР pic.twitter.com/gdyxDosaWT
Ранее главари так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") прос или компанию Vodafone-Украина подключить связь МТС на оккупированную территорию через Россию.
Напомним, сигнал Vodafone на неподконтрольной территории Донбасса исчез в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.