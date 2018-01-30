В "ДНР" просят украинский Vodafone подключить мобильную связь через Россию

Главари так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") просят компанию Vodafone-Украина подключить связь МТС на оккупированную территорию через Россию.

По его словам "министра связи "ДНР" Виктора Яценко, компания Vodafone-Украина отказывает сотрудничать с боенвиками, пишет 62.ua.

"Мы озвучивали потребность прислать инженеров, и нам ответили, что невозможно подключить дополнительные станции связи. МТС отказываются сотрудничать", — сказал он.

В своем обращении к Vodafone-Украина Яценко отметил, что есть возможность принять представителей компании в Ростове-на-Дону и запустить связь в "ДНР" через Россию.

"Мы имеем возможность технически принять их сигнал, "транспорт", в Ростове-на-Дону (Российская Федерация), через компанию МТС-Россия. Если им запрещено иметь какие-либо контакты с представителями "ДНР" и юридическими лицами, то у нас есть достаточно серьезное предложение о возможности "стыка" в Ростове-на-Дону, где мы могли бы забрать это соединение и через те магистральные линии, которые подконтрольны "ДНР", запустить связь. В таком случае сразу отпадает проблема безопасности магистральных кабельных соединений на линии соприкосновения", — сказал он.

В то же время, представитель так называемой республики в контактной группе Денис Пушилин сообщил, что участники минской подгруппы по безопасности в рамках прошедшей видеоконференции не нашли компромисса в вопросе восстановления связи Vodafone на территории "ДНР".

По его словам, переговоры продолжатся на заседании Контактной группы 31 января. Посредником в урегулировании данного вопроса выступит ОБСЕ.

Напомним, сигнал Vodafone на неподконтрольной территории Донбасса исчез в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.

Напомним, 19 января Vodafone восстановил связь на оккупированной части Луганской области. В компании отметили, что в Донецке сеть "не поднимается" по неизвестной причине.

Между тем, отмечается, что в "ДНР" отключили мобильную связь от оператора Vodafone ради того, что заработать денег на собственном "мобильном операторе "Феникс".