На Тернопольщине авто слетело в пруд, погибли трое: фото и видео с места ДТП

На момент происшествия в автомобиле находились шесть человек.

В понедельник рано утром, 9 апреля, в Тернопольской области легковушка Audi А6 вылетела с дороги в озеро, в результате чего трое людей погибли, еще трое — госпитализированы.

Авария произошла в понедельник, 9 апреля, в 4:30 на автодороге Збараж-Подволочиск. Водитель 1998 года рождения, уроженец Подволочиского района Тернопольщины на участке с уклоном на спуск и поворотом не выбрал безопасной скорости и выехал за пределы проезжей части, отчего автомобиль перевернулся и упал в пруд.

На момент происшествия в автомобиле находились шесть человек, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Тернопольской области.

В результате ДТП трое парней — водитель и двое пассажиров 2001 и 1995 годов рождения — погибли на месте. Еще трое пассажиров получили телесные повреждения.

Из них – два парня переохлаждения, а девушка находится в реанимации.

Напомним, ранее сообщалось, что в жутком ДТП под Харьковом погибла семья.