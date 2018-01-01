НАБУ и САП закончили расследовать дело бывшего прокурора-"важняка" Дмитрия Суса

Информацию озвучила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба НАБУ.
Согласно обнародованным ведомством данным, Сус подозревается в хищении имущества и декларировании недостоверных данных.
Кроме того, 16 марта ему и его защите предоставили доступ к материалам уголовного дела, после ознакомления с которыми и будет составлен финальный обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.
Как считают детективы НАБУ, работая в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, а в дальнейшем – в должности заместителя руководителя департамента ГПУ, на протяжении 2016 года он систематически присваивал чужое имущество, в том числе в крупных размерах, благодаря злоупотреблению своим служебным положением.