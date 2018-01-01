Начни с себя: на пути к эффективному обращению с отходами

Организованные и стихийные свалки отходов растут в Украине, как в лесу грибы.

Система обращения с отходами в Украине крайне неэффективна и требует немедленного реформирования. По статистике, в Украине 95,3% бытовых отходов захороняют на свалках. Среди всех населенных пунктов только 1,9% охвачены сортировкой отходов.

Особую опасность представляют вредные отходы, попадающие на свалку в составе бытового мусора, они наносят немалый ущерб здоровью человека. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от ненадлежащего обращения с опасными химикатами и загрязнителями умирает 1260 украинцев. Несмотря на выбранный Украиной проевропейский курс, по вышеприведенным показателям наше государство находится на уровне африканских стран (Замбия, Уганда, Нигерия, Камерун) и занимает 14-е место среди 183 стран мира.

Украина, подписав в 2014 году Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, сделала свой выбор, в частности в сфере обращения с отходами. В Польше захороняется на свалках 44% бытовых отходов, в Швеции – всего 0,7%; тогда как в Украине – практически все бытовые отходы. Главный приоритет, которым руководствуется Европейский Союз в системе обращения с отходами, – предотвращение их образования. В Европе прежде всего применяются следующие экономические инструменты предотвращения образования отходов: стимулирование безотходных технологий, установление обязательной платы за определенные предметы или элементы упаковки, например, полиэтиленовые пакеты.

Любая реформа начинается с изменений в сознании граждан, поэтому украинцам нужно переосмыслить свое отношение к обращению с отходами, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду. Пока в Украине разрабатываются планы управления отходами на национальном и региональном уровнях, а также соответствующее законодательство, каждый из нас может внести свой вклад в сохранение окружающей среды и здоровья человека путем надлежащего обращения с отходами в своем жилище, доме, селе или городе. Состояние нашей окружающей среды зависит, прежде всего, от нас самих.

Эти шаги достаточно простые, но надеяться на положительный результат можно только при условии, что они станут массовыми. Покупая лимон или яблоко, мы кладем их в разные полиэтиленовые пакеты, даже не задумываясь при этом, что пакеты с помойки впоследствии окажутся на свалке, где будут разлагаться в течение веков или гореть, выделяя токсины в окружающую среду. Впрочем, отказаться от лишнего полиэтиленового пакета или пластиковой бутылки совсем несложно.

Отсутствие раздельного сбора бытовых отходов в населенных пунктах, их повторного использования, переработки, компостирования и экологически безопасного захоронения на свалках приводит к тому, что организованные и стихийные свалки отходов растут у нас, как в лесу грибы.

Важно вводить сортировку и дальнейшую переработку таких отходов, как стекло, бумага, пластик, металл. Органические отходы также следует собирать отдельно и компостировать. Надлежащее обращение с отходами – это безопасная и чистая окружающая среда, экономия средств и сохранение природных ресурсов.

Начни с себя – организуй сортировку отходов соответствующим образом!

По материалам: epl.org.ua