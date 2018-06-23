Народный синоптик спрогнозировал в Украине очень сильную жару

Второй месяц лета может преподнести сюрприз, отметил эксперт.

С 11 по 21 июля в Украине ожидается очень сильная жара, сказал народный синоптик

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украине с 11 по 21 июля просчитывается очень сильная жара.

В начале второго месяца лета будет держаться температура 25-27 градусов тепла, рассказал эксперт "Апострофу".

"Дожди просчитываются 3-5, 11-13, 19-22 и 25-27 июля. И эти четыре циклона имеют тенденцию соединяться. Дожди могут быть не 2-3 дня, а целую неделю", — отметил собеседник.

По его словам, июль еще может преподнести сюрприз. "Резкое повышение температуры начнется 8 июля, а с 23 июля снова ожидается снижение температуры до 22-24 градусов. Концовка июля будет жаркой (28-30 градусов тепла)", — добавил Горбань.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram