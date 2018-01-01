Названо количество украинцев, пострадавших в смертельном ДТП в Крыму

Журналистам стало известно, что трое пострадавших находятся в больницы и среди них есть граждане Украины.

В Крыму маршрутка протаранила поезд Фото: МВД РФ

Среди пострадавших в столкновении поезда с маршруткой , которое произошло на территории аннексированного Крыма, есть два гражданина Украины.

Как сообщает РИА Новости, в Красноперекопской городской больнице находятся трое пострадавших, среди них двое украинцев и один россиянин.

Стало известно, что двое пострадавших находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, один – в травматологии в состоянии средней тяжести.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму на переезде произошла авария с участием электрички и микроавтобуса, в результате погибли пять человек. Маршрутное такси "Севастополь-Армянск" столкнулось с пригородным поездом "Керчь-Армянск".