"Не сможем поставить их на место": украинский писатель призвал политиков не пытаться вернуть Крым и Донбасс

По его словам, ничего хорошего возвращение Крыма и Донбасса Украине не принесет.

Шкляр призвал политиков не пытаться вернуть Крым и Донбасс. УНИАН

Украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр заявил в эфире Espreso.tv, что украинским политикам нужно прекратить пытаться вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

"Представьте: завтра к нам возвращается Крым, где люди в эйфории от того, что они живут в России. Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди…" Ну есть там наши люди, но в Чикаго их больше, и в Нью-Йорке их больше", — цитирует его издание "Политнавигатор".

По его словам, ничего хорошего возвращение Крыма и Донбасса Украине не принесет: "Мы их присоединяем. Вот представьте, сколько будет ненависти! Мы же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место… Да мы и без Крыма и без той части Донбасса не можем выбрать патриотический парламент".

Когда ведущий напомнил его недавнее высказывание: "Вот Крым – он никогда не был украинским. Его подарил нам Хрущев. Вы знаете, что такое в бочку меда влить ложку дегтя? Это тот деготь. Я не людей обижаю" – то Шкляр еще раз свои слова подтвердил.

Ранее журналист Виталий Портников назвал 5 причин, почему Россия все равно заплатит за Крым. Крым придется отдать, а по долгам – заплатить, уверен он.

Также экс-депутат Госдумы категорично высказался о захваченном РФ полуострове. Полуостров "будет всегда Украиной", отметил Боровой.

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