Непогода обесточила почти 700 населенных пунктов в Украине

Черкассы остаются без водоснабжения.

Непогода обесточила сотни населенных пунктов focus.ua

В результате сложных погодных условий в Украине остаются обесточенными 688 населенных пунктов в шести областях, большинство — в Одесской области.

"Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях. Остаются обесточенными 688 населенных пунктов (Одесская область — 470, Черкасская — 155, Черниговская — 48, Полтавская — 10, Кировоградская — 4, Николаевская — 1)", — сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 18:00 опасных метеорологических явлений не наблюдается, погодные условия стабилизировались.

Согласно сообщению, автомобильных заторов на дорогах общего пользования не зафиксировано.

При этом отмечается, что Черкассы остаются без водоснабжения.

Там продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции, которые замедляются в связи с осложненным доступом к местам проведения работ.

Напомним, ранее сообщалось, что а Одесской области непогода обесточила Измаил и Арциз.