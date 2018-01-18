Без электричества, тепла и воды. В Одесской области непогода обесточила Измаил и Арциз

18 января 2018, 15:27

Оновные усилия направлены на то, чтобы запитать Измаил.

Одесскую область засыпало снегом

В четверг, 18 января, стало известно о том, что в Одесской области из-за непогоды Измаил и Арциз остались без электроснабжения.

"Из-за сильных порывов штормового ветра, налипания мокрого снега произошли обрывы кабельных трасс. В настоящее время задействованы все возможные силы для ликвидации аварийной ситуации. К сожалению, погодные условия препятствуют проведению работ, но надеемся, к вечеру электроснабжение восстановим", — сообщили в пресс-службе ПАО "Одессаоблэнерго".

По данным мэра Измаила Андрея Абрамченко, город обесточен из-за аварии "на единственной линии 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдову".

В связи с этим также произошло отключение электроснабжения котельных и насосных станций, поэтому в городе отсутствует водоснабжение.

"Работы по восстановлению электроснабжения ведутся", — отметил Абрамченко.

В свою очередь, во время заседания оперативного штаба по предупреждению и своевременной ликвидации последствий непогоды заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов сообщил, что в Одесской области мобилизованы все возможные силы для поддержки обесточенного города Измаил, оставшегося без воды и теплоснабжения, сообщает УНИАН.

"У нас очень сложная ситуация в Измаиле. Уже более двух часов полностью выключен город", — акцентировал глава ОГА.

Он подчеркнул, что сейчас мобилизованы все имеющиеся в регионе ресурсы для обеспечения Измаила генераторами. В частности, в настоящее время в город направлены генераторы ГСЧС и военных. Рассматривается возможность, хотя бы, частичной запитки от стационарной генераторной установки пограничников.

"Сейчас там уже работают около 30 ремонтных бригад "Одессаоблэнерго", они выясняют причины аварии и пытаются максимально быстро подключить к электроснабжению город. С утра в регионе мобилизованы ресурсы в виде дизель-генераторов от военных, ГСЧС, частных предприятий. Их уже сейчас отправляют в город для того, чтобы восстановить водоснабжение и элементарную жизнедеятельность", — сказал Степанов.

Как сообщил по видеосвязи мэр Измаила Андрей Абрамченко, в городе пытаются запитать подстанцию, чтобы подать воду.

"Сложная ситуация по котельным, пытаемся затапливать поочередно, но пока безуспешно. Если до вечера аварийную ситуацию не устранить, с верхних этажей из систем придется сливать воду", — сказал Абрамченко.

Также в городе начала пропадать мобильная связь, в связи с чем Степанов поручил связаться с операторами для подключения "резервного питания к вышкам".

Для обеспечения приготовления горячей пищи для персонала и больных городской клинической больницы №1 Измаила направлена полевая кухня от 20-й государственной пожарно-спасательной части.

По словам председателя правления ПАО "Одессаоблэнерго" Александра Ниверчука, в Измаиле отключены 4 подстанции 110 киловольт, вместе с кабельными линиями. В частности, питающая подстанция "Измаил" и подстанция "Эталон". Кроме того, отключилась линия Вулканешты-Болград-Эталон-Измаил, где 30 км — в ведении "Одессаоблэнерго", остальное — Южной электроэнергетической системы.

"Сейчас основные усилия направлены на то, чтобы запитать Измаил", — сказал Ниверчук.

Кроме того, поступила информация о падении электрических опор в Тарутинском и Арцизском районах.

Отмечалось, что в регионе — два эпицентра по отключению от электроснабжения: на юге – Измаил, Килия, Рени, на севере — Подольск, Окны, Великомихайловка.

В настоящее время в Одесской области продолжается непогода: на севере — сильный снегопад, уровень снега достигает 20 см, на юге — снег с дождем, налипание мокрого снега. Наблюдается шквальный ветер.

Представитель "Одессаобэнерго" уточнил, что в общей сложности, в регионе обесточено порядка 100 населенных пунктов.

"Арциз погашен — с диспетчером пропала связь. Раздельная обесточена, в Болграде из-за штормового ветра обрывы линий электропередач", — сказал представитель компании.

В районном центре Измаиле проживает более 70 тыс. человек, в райцентре Арциз — около 15 тыс.

Напомним, ранее синоптики обещали до 40 сантиметров осадков. Больше всего будет заметать Юг, Север и Центр.

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Одесса электричество Измаил Арциз
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