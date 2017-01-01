Обмен пленными. Порошенко намеревается помиловать государственную преступницу

Планы главы государства озвучила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Петр Порошенко в Верховной Раде http://izvestia.kiev.ua

Президент Украина Петр Порошенко в самое ближайшее время подпишет указ, которым помилует государственную преступницу – ради продолжения и ускорения процесса освобождения украинских пленных , которых на временно оккупированной частях Донбасса удерживают террористы "ЛНР" и "ДНР".

С таким заявлением на заседании согласительного совета выступила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, сообщает портал LIGA.net.

"Президент поставил задачу, чтобы между первой и второй волной освобождения заложников был небольшой срок. И в ближайшие часы, в ближайшее время, президент Украины пойдет на то, чтобы помиловать женщину, которая совершила серьезное преступление против государства Украина", − заявила она.

В ответ на такое решение, отметила Геращенко, украинская сторона будет ожидать освобождения, в первую очередь, наших военных, которых уже долгое время удерживают на оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что омбудсмен Радры рассказала о новом этапе обмена пленными между Украиной и боевиками.