Обнародован полный список новых направлений полетов Ryanair из Украины в 2018 году

Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года.
Как пишет Lowcostavia, начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. Билеты в продаже ориентировочно появятся в пятницу.
При этом Ryanair откроет новые направления из Украины.
Новые направления Ryanair из Киева:
Новые направления Ryanair из Львова:
Напомним, ирландский лоукостер Ryanair пытался выйти на украинский рынок последние полтора года, намереваясь летать из Украины по цене авиабилетов от 20 евро в Голландию, Швецию, Венгрию, Польшу, Германию, Британию, однако несколько раз приход срывался из-за разногласий с министерством инфраструктуры и администрацией "Борисполя".
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