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Обнародован полный список новых направлений полетов Ryanair из Украины в 2018 году

Вчера, 22:53

Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. 

Ryanair, авиакомпания, самолет
Ryanair выбрал новые направления полетов из Украины в 2018 году. wikipedia.org
Стало известно, куда полетит Ryanair, который хоть со второй попытки, но все же договорился о заходе в Украину.

Как пишет Lowcostavia, начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. Билеты в продаже ориентировочно появятся в пятницу.

При этом Ryanair откроет новые направления из Украины.

Новые направления Ryanair из Киева:

  • Киев – Барселона
  • Киев – Братислава
  • Киев – Вроцлав
  • Киев – Варшава
  • Киев – Краков
  • Киев – Познань
  • Киев – Гданьск
  • Киев – Вильнюс
  • Киев – Стокгольм
  • Киев – Лондон

Новые направления Ryanair из Львова:

  • Львов – Краков
  • Львов – Варшава
  • Львов – Дюссельдорф
  • Львов – Мемминген
  • Львов – Лондон

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair пытался выйти на украинский рынок последние полтора года, намереваясь летать из Украины по цене авиабилетов от 20 евро в Голландию, Швецию, Венгрию, Польшу, Германию, Британию, однако несколько раз приход срывался из-за разногласий с министерством инфраструктуры и администрацией "Борисполя". 

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Теги:  
Ryanair, Киев, Львов, лоукостер, полеты
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