Дешевое небо, или Как экономить на перелетах с лоукостами

В Украине всего 4% граждан пользуются услугами авиакомпаний. Но это не пугает лоукост-компании, которые решили зайти на украинский рынок. Возможно, именно с их помощью украинцам легче будет стать пассажирами самолетов, воспользовавшись правом на безвизовый режим с ЕС, и путешествовать.

Когда вся Европа могла летать за 5—10 евро, скажем, из Парижа в Афины, украинцы продолжали тратить тысячи гривен за билет по подобному маршруту. Этому всегда удивлялись европейцы. В странах, где уровень жизни значительно выше нашего, тысячи самолетов каждый день поднимаются в небо, билет на борт которых стоит всего несколько евро.

Почему? За последние несколько лет возникали разные версии. Среди них падение уровня жизни населения, деятельность монополиста, неблагоприятные условия работы.

Что же происходит сейчас? Правительство Украины, как и сам президент, резко вспомнили тему привлечения бюджетных авиакомпаний. Они в один голос заявляют: мы сделаем все возможное, чтобы привлечь в Украину лоукостеров. И не только Ryanair, но и, скажем, EasyJet.

Дешево и сердито

Только при условии пользования услугами лоукост-компанией вам могут предложить пройтись пешком от трапа самолета до здания аэропорта. И все потому, что принцип работы таковых: экономия на всем.

Лоукост-компании — бюджетные перевозчики, которые стараются предоставить услуги по самым низким ценам за счет снижения собственных растрат и отказа от дополнительных услуг. Такие компании, как правило, выбирают для посадок маленькие аэропорты, находящиеся вдалеке от больших городов, сокращают расходы на техобслуживание бортов, уменьшают количество персонала, задействованного при организации полетов. Каждый борт ежедневно может выполнять 3-4 и даже более перелетов. На рейсы таких компаний билеты не продают в кассах, а исключительно через Интернет. Для посадки они не выдаются — каждый пассажир должен напечатать свой самостоятельно. Во время полета еду и напитки надо покупать. Причем в меню нет здоровой горячей пищи, а лишь бутерброды, быстрорастворимые супы и шоколадки.

Такие компании в Украине присутствовали и ранее. Из крупных — Wizz Air. Поменьше — AirArabia, AirBaltic, Aegean Airlines, Vueling Airlines, Fly Dubai, Pegasus, Onur Air. Одни из них летают из Киева, другие — Львова, Харькова или Одессы.

Венгерское возвращение

Массовая история лоукостеров в Украине началась с приходом в страну венгерского Wizz Air. Эта авиакомпания не просто организовала рейсы в украинских городах, тут была открыта "Wizz Air-Украина". То есть у украинской дочки были в распоряжении самолеты и возможность формировать условия перелета. Последнее выражалось в том, что на борт можно было бесплатно брать не только ручную кладь, но и 32 килограмма багажа. В апреле 2015 года компания объявила о прекращении работы филиала. Тогда было сокращено и количество направлений. С тех пор Wizz Air не летает в Испанию, Италию, Грузию.

Причиной организации дочерней компании в Украине было желание обойти законодательные барьеры и получить коммерческие права на воздушные линии с украинской стороны. Сейчас подобных проблем нет, поэтому нет и необходимости возобновлять работу украинского филиала.

Тем временем "Wizz Air-Венгрия" пытается наращивать свой потенциал в нашей стране. В 2017 году она запустила несколько направлений из Украины в Европу. Например, с конца августа розово-фиолетовые самолеты полетят из Киева во Франкфурт, Познань и Люблин, а также Копенгаген и Нюрнберг. Цены на билеты в евро остались прежними (как правило, они выше 20 евро), а доход компания увеличивает за счет продажи дополнительных услуг.

В середине марта о приходе в украинское небо заявила конкурент Wizz Air — крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы — ирландской Ryanair. Вскоре стало понятно, что самолеты этого перевозчика из Киева полетят в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен, из Львова — в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт. Таким образом Украина станет 34-й страной в сети этого лоукостера.

Государственное решение

Можно предположить, что желание зайти на украинский рынок этой крупнейшей в Европе ирландской бюджетной авиакомпании спровоцировало не только бурную дискуссию о необходимости в Украине лоукостеров, но и подтолкнуло государство к неким изменениям.

В начале мая Министерство инфраструктуры опубликовало проект постановления о снижении тарифов в аэропорту "Борисполь", установленных еще в 2008 году.

Например, аэропорту разрешат снизить на четверть базовый тариф на пассажирский сбор — с 17-ти до 13 долларов с каждого пассажира. Но это не предел. Руководство крупнейшего украинского аэропорта сможет снижать его еще. Именно этого ожидает Ryanair. В ответ на запрос этой авиакомпании Мининфраструктуры предложило привязать предоставление скидки в размере до 80% от сборов к открытию новых регулярных международных рейсов, а также ввести новую скидку до 30% на оплату сборов для чартерных рейсов. Другими словами, новые авиакомпании могут платить только 2,6 долл. вместо 17-ти за каждого отправленного пассажира, а на чартерах — 9,1 долл. вместо 17-ти.

Кроме того, постановление Министерства предусматривает отмену сбора за сверхнормативную стоянку с воздушных судов, если авиаперевозчик заключил с аэропортом договор на базирование. Сегодня, если судно стоит свыше трех часов, то перевозчик должен платить 0,41 долл. за каждую тонну веса воздушного судна за час сверх нормы.

Но все эти изменения — пока только в планах. Соответствующий проект приказа Министерства инфраструктуры будет обсуждаться с 5 мая по 5 июня.

Если он будет издан, то аэропорт получит возможность снижать тарифы, а украинцы — летать по более низким ценам. Причем продолжится ли пересмотр тарифов — зависит от самой компании.

К слову, как правило, лоукосты при входе на рынок всегда требуют от аэропортов существенных скидок либо дотаций. А их предоставление бюджетным авиакомпаниям — повод и для остальных попросить подобные.

Лоукост по-украински

После заявлений из Министерства инфраструктуры, о программе лояльности сообщила украинская авиакомпания МАУ. Она решила открыть лоукост-программы.

Условия действия льготных тарифов таковы: билет можно приобрести не ранее, чем за 180 дней, их нельзя вернуть или поменять, даже со штрафом. Такие билеты можно выкупить не позднее, чем через пять часов после бронирования.

Согласно правилам, все маршруты разделены на три группы по дальности полета: до двух часов — Германия, Польша, страны Прибалтики, Скандинавия и Турция, до трех часов: Великобритания, Греция, свыше трех часов — Казахстан, Иран, Франция и Испания. Соответственно этому варьируется и цена на билеты. То есть в Варшаву можно улететь за 587 гривен, в Афины — за 822 гривны, в Мадрид — за 1087 гривен. Ниже этих цифр стоимость не упадет. Приобрести такие билеты можно даже не за полгода, а не ранее чем за 10 месяцев.

Кроме международных направлений под тариф-лоукост попадают и внутренние. Самый дешевый билет анонсирован за 250 гривен.

Разумеется, по столь низким ценам авиакомпания не будет продавать все билеты. Самые низкие цены будут устанавливать на 7-10% билетов. Если, по подсчетам перевозчика, в 2016 году они продали 6 миллионов билетов, то выходит, что бюджетными предложениями смогут воспользоваться примерно 500 тысяч пассажиров.

Покупая такие билеты, стоит понимать, что ради низкой цены придется жертвовать комфортом. На борт самолета пассажир может взять только ручную кладь весом до 7 кг, не имея возможности выбрать место и получить обед.

Важное замечание: указанные сборы лишь незначительно влияют на цену билета. Большая доля — это стоимость топлива. На нее приходится более 50%. А в Украине цена топлива традиционно высока.

Что ж до Ryanair, то окончательного договора с аэропортом "Борисполь" об условиях полетов еще нет, хотя старт полетов из Киева назначен на октябрь 2017 года. Директор аэропорта Павел Рябикин даже пытался отправить перевозчика в аэропорт "Гостомель" под Киевом. Но после появления министерского приказа уточнил: договор будет подписан после утверждения уже упомянутого приказа, то есть — в июле.

Как получить дешевый билет?

Первое — всегда проверяйте даты по календарю. Ели нужен, скажем, билет на 10 декабря, то лучше посмотреть еще и на 9-е или 11-е — они могут оказаться гораздо дешевле.

Второе — лучше искать без предварительной регистрации на сайте авиакомпании. Если прицениваться несколько раз, то срабатывает система, обрабатывающая запросы, и цена билета возрастает для конкретного клиента.

Третье — для начала смотреть цену билета для одного пассажира, а потом добавлять по одному всех попутчиков. Дело в том, что цена одного-двух билетов может быть по низшей цене, а третий, например, по более высокой. Тогда система предлагает приобрести все три по цене последнего. К тому же, чем раньше начнете искать билет, тем больше шансов приобрести его по привлекательной цене.

Четвертое — будьте внимательными, чтобы случайно не заказать себе приоритетную посадку, выбор места в салоне или дополнительное пространство для ног.

Пятое — летайте без багажа. Иногда стоимость перевоза одного чемодана может быть выше цены билета. Обращайте внимание, требуется ли оплата дополнительной ручной клади. В дорогу берите сумку указанного размера, иначе придется за нее платить в аэропорту. А это еще дороже, чем покупать услугу заранее через сайт.

Шестое — не пропустите допустимые сроки онлайн-регистрации на рейс.

Седьмое — следите за акциями. Обыкновенная практика лоукостеров — делать скидки до 1-20 евро, или снижать стоимость на 50% по отдельным направлениям. Тогда путешествие будет начинаться с покупки дешевых билетов.

Следует помнить, что постоянное наличие дешевых авиабилетов может стать реальностью лишь при стойком спросе на перелеты. Если украинцы не смогут летать чаще по приемлемым ценам, то и авиакомпаниям будет неинтересно их удерживать. Но, похоже, нам это пока не грозит. По статистике, наполняемость самолетов Wizz Air, которые летают из Украины, около 90%.

фото: ubr.ua