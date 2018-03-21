Обнародован полный список новых направлений полетов Ryanair из Украины в 2018 году

Стало известно, куда полетит Ryanair, который хоть со второй попытки, но все же договорился о заходе в Украину.

Как пишет Lowcostavia, начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. Билеты в продаже ориентировочно появятся в пятницу.

При этом Ryanair откроет новые направления из Украины.

Новые направления Ryanair из Киева:

Киев – Барселона

Киев – Братислава

Киев – Вроцлав

Киев – Варшава

Киев – Краков

Киев – Познань

Киев – Гданьск

Киев – Вильнюс

Киев – Стокгольм

Киев – Лондон

Новые направления Ryanair из Львова:

Львов – Краков

Львов – Варшава

Львов – Дюссельдорф

Львов – Мемминген

Львов – Лондон

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair пытался выйти на украинский рынок последние полтора года, намереваясь летать из Украины по цене авиабилетов от 20 евро в Голландию, Швецию, Венгрию, Польшу, Германию, Британию, однако несколько раз приход срывался из-за разногласий с министерством инфраструктуры и администрацией "Борисполя".

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