Обнародован полный список новых направлений полетов Ryanair из Украины в 2018 году

Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года.
Стало известно, куда полетит Ryanair, который хоть со второй попытки, но все же договорился о заходе в Украину.
Как пишет Lowcostavia, начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. Билеты в продаже ориентировочно появятся в пятницу.
При этом Ryanair откроет новые направления из Украины.
Новые направления Ryanair из Киева:
- Киев – Барселона
- Киев – Братислава
- Киев – Вроцлав
- Киев – Варшава
- Киев – Краков
- Киев – Познань
- Киев – Гданьск
- Киев – Вильнюс
- Киев – Стокгольм
- Киев – Лондон
Новые направления Ryanair из Львова:
- Львов – Краков
- Львов – Варшава
- Львов – Дюссельдорф
- Львов – Мемминген
- Львов – Лондон
Напомним, ирландский лоукостер Ryanair пытался выйти на украинский рынок последние полтора года, намереваясь летать из Украины по цене авиабилетов от 20 евро в Голландию, Швецию, Венгрию, Польшу, Германию, Британию, однако несколько раз приход срывался из-за разногласий с министерством инфраструктуры и администрацией "Борисполя".
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