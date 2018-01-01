Олег Соскин: Следующим президентом Украины может стать мутант гадюки и крысы

"Каждый новый президент гораздо хуже по всем параметрам своего предшественника. Может настало время отменить прямые выборы президента и избирать его в Верховной Раде", - считает эксперт.

Олег Соскин Главред

На сайте " Главред " состоялся чат с политологом и экономистом, директором Института трансформации общества. Общаясь с читателями, он рассказал, насколько Украине необходимо сотрудничество с МВФ, что будет происходить с гривной в 2018 году, почему украинцам пора начать присматриваться к биткоину, с чем был связан недавний обвал фондовых рынков США, почему украинская власть будет избегать объявления дефолта, а также сумела ли Украина найти альтернативу российским рынкам. Кроме того, гость "Главреда" рассказал, почему избрание Путина президентом России в марте этого года может приблизить начало полномасштабной войны между Украиной и Россией, почему "нормандская четверка" превратилась в "изживший элемент внешней политики", почему идея о введении миротворцев на Донбасс трудноосуществима, почему считает идею избрания в президенты страны представителей шоу-бизнеса надругательством над государством, а также почему следующим президентом Украины может стать "мутант гадюки и крысы".

Представляем стенограмму чата с Олегом Соскиным.

qwerty123: Видите ли вы хоть какие-то попытки нынешней власти "спрыгнуть" с иглы МВФ? Предпринимаются хоть какие-то шаги для этого?

Олег Соскин: Необходимо подчеркнуть, что нынешняя власть в лице президента Порошенко, правящей коалиции (БПП, "Удар" и "Народный фронт"), премьер-министра Гройсмана и министра финансов Данилюка ориентирована на то, чтобы, наоборот, продолжать осуществлять заимствования в виде кредитов у МВФ. Более того, эти персоны говорят о том, что Украина без кредитов МВФ выжить не может.

Я считаю, такая позиция власти в Украине – губительна для нашего государства. Нам не нужны деньги МВФ.

Fedor: По вашему прогнозу, до каких значений провалится гривна в 2018 году? И в какой валюте украинцу хранить свои сбережения (если они, конечно, есть)?

Олег Соскин: На сегодняшний день невероятными усилиями всех здоровых сил удалось более-менее стабилизировать курс гривны. Хотя правящая власть хотела обвалить ее, как минимум, до 35-ти гривен за доллар к началу марта – слава Богу, пока этого не произошло.

2018 год будет тяжелым для страны, потому что нужно отдавать очень много внешних долгов. Достаточно сказать, что в гривне государственный долг (внутренний, внешний и гарантированный) на начало февраля составил 2 триллиона гривен. Это – очень большая сумма: по сути, это порядка 75-77 миллиардов долларов, это 85% годового ВВП Украины. Данный долг нужно обслуживать под 10-12% годовых.

В этом году страна, а, соответственно, мы все, как граждане Украины, должны выплатить по разным оценкам 8-9 миллиардов долларов. Где взять эти деньги, правительство Гройсмана не знает. Одно ясно – МВФ и другие международные финансовые институты и страны типа США, Германии и государств Евросоюза денег уже не дадут этому режиму. Потому что знают, что Порошенко и их подельники их украдут.

Если есть сбережения, их надо хранить в евро, в швейцарских франках, канадских долларах, немножко – в американских долларах. И нужно начинать присматриваться к биткоину.

Олег Соскин Главред

Fedor: Что будет с биткоином? Очередной "мыльный пузырь"? Есть ли будущее у криптовалют?

Олег Соскин: Мировое хозяйство, мировая экономика в настоящее время осуществляет переход к пятому и шестому технологическо-экономическим укладам. Это уклады, которые в ближайшие 40 лет будут определять модель хозяйственного развития человеческой цивилизации. Для данных укладов характерно преобразование человека из рабочей силы физического, промышленно-индустриального и технического труда в интеллектуального носителя рабочей силы. Люди, которые заняты в пятом и шестом технологических укладах, превращаются в носителей человеческого капитала. На сегодняшний день человеческий мозг становится постепенно основным источником создания добавленной стоимости. Соответственно, меняется и характер средств производства: предметов труда и средств труда. Идет умирание нулевого, первого и второго технологическо-экономических укладов. Никому не нужны примитивные работники и примитивные средства производства.

Естественно, для пятого и шестого укладов необходимо собственное характерное для них денежное средство. Таким средством, такой денежной единицей должна стать криптовалюта. Это – объективный процесс, и его остановить нельзя. Криптовалюта будет уничтожать государственную вертикальную жестко структурированную иерархию. Постепенно мы будем переходить в модель первичного и конечного хаоса соответствующими мейнстримами.

Подробнее об этом я пишу в своей научной монографии "Народный капитализм" – там с этим можно ознакомиться более детально.

Economist: Как вы считаете, с чем был связан недавний обвал фондовых рынков в США? Мир на пороге нового финансового кризиса? Если так, то каких масштабов он может достичь?

Олег Соскин: Я неоднократно писал в своих работах, что мировой кризис, начавшийся в 2007-2008 годах в мире, который носит системно-структурный всеохватывающий характер, никогда не заканчивался.

Этот кризис обусловлен целым рядом причин, в том числе великими циклами, которые открыл Николай Кондратьев. Сейчас продолжается фаза падения данного великого цикла. В среднем она длится до 15 лет. Если прибавим 15 лет к 2007 году, то получим 2022 год – когда объективно в мировом хозяйстве закончится фаза падения. Но радоваться не надо, потому что начнется фаза депрессии и стагнация, которая будет длиться в среднем 12-15 лет в мире – это выйдет 2035-2037 годы. И лишь после этого начнется фаза оживления. А после нее, через 15 лет, наконец-то наступит фаза подъема, которая и была во всем мире с 1993 по 2007 год.

Поэтому, исходя из данной цикличности, каждый индивидуум и должен выстраивать свой цикл жизнедеятельности.

Естественно, что обвал фондовых рынков в США и мире показывает, что фаза падения расширилась на мировой производственный цикл. То есть падение дошло уже до фазы прямого производства.

Усилению данного обвала способствует то, что страны-лидеры западного мира ведут макрополитэкономическую войну против России и ее миллиардеров. В результате российские миллиардеры стали забирать свои деньги из мировых корпораций.

Вторая причина – это авантюристическая экономическая политика объединенного финансово-корпоративного клана Трампа-Кушнерова.

Я думаю, что обвалы и крушения мирового финансового и фондового рынка будут усиливаться. Особенно этому будет способствовать крушение коммунистическо-триадного Китая, где, как известно, власть находится в руках коммунистическо-криминальных структур.

polit_ua: Пане Олеже, Ви не раз говорили про те, що Україна вже, по суті, є банкротом, що дефолт уже не за горами. А чи піде нинішня влада та наші західні партнери на такий сценарій як оголошення Україною дефолту державного бюджету? Чи цього не допустять?

Олег Соскин: Для правящего режима оглашение дефолта является смертельным номером. Ясно, что наряду с военными поражениями, социальной катастрофой, политическим крахом правящего режима (сегодня рейтинг правящего блока находится на уровне 5%-ной поддержки украинским электоратом) дефолт может стать той последней каплей, которая взорвет социально-политическую ситуацию в стране. Причем с вождями и Порошенко народ уже церемониться не будет. Тем более, в этом году как раз будет 250-летие Колиивщины.

Олег Соскин Главред

polit_ua: Наскільки Україні вдається знайти заміну російському ринку? В яких сумах вимірюються наши втрати від скорочення співпраці і торгівлі з Росією?

Олег Соскин: Российский рынок никогда не был панацеей для украинской экономики. Если мы проанализируем природу наших экономических отношений с Россией за весь период независимости Украины, например, с 1997 года, когда начала действовать гривна, то мы увидим, что Украина всегда имела торговый дефицит с Россией. Мы всегда спонсировали российскую экономику. В среднем дефицит внешнеторгового баланса с Россией был до Революции Достоинства на уровне от 3 до 7 миллиардов долларов. Иными словами, Украина всегда дотировала российскую экономику.

Чем быстрее мы излечимся от этой болезни, тем лучше будет для всего нашего народно-хозяйственного комплекса. Экономика России чрезвычайно маленькая в мировом масштабе. И есть еще сотни стран, которые для нашего бизнеса и наших предпринимателей могут быть потенциально перспективными внешнеэкономическими партнерами.

Sidor: Украина практически постоянно в последние годы – в десятке крупнейших экспортеров оружия в мире. По-прежнему. Даже в годы войны. Как такое может быть – своей армии воевать нечем, а продажи за границу растут?

Олег Соскин: Украина всегда производила достаточно хорошее оружие и им торговала на экспорт. Ясно, что в нынешних условиях есть все возможности, чтобы, с одной стороны, продавать оружие на экспорт, а, с другой стороны, лучше образцы оружия в как можно большем объеме поставлять своей армии. И эти два процесса дополняли бы друг друга.

Lada: Кто будет отстраивать Донбасс после войны? И будет ли он отстроен, учитывая, что Россия будет как можно дольше тянуть, не признавая свою ответственность, а в Украине все деньги, выделенные на строительство инфраструктуры и т.д., имеют свойство растворяться в воздухе?

Олег Соскин: Самостоятельно Украина отстроить оккупированный Россией донецко-луганский анклав не сможет. У нас для этого нет ни денег, ни сил. В принципе, это можно сделать только с помощью международного пула, членами которого обязательно должны быть Германия, Франция, Нидерланды. И данному анклаву надо дать статус свободной экономической зоны и создать там международную политэкономическую военную администрацию.

Марина Лисицкая: Что вы думаете по поводу того, что пенсии не индексируются каждый год, как это должно быть, и их поднимают только отдельным категориям, а не всем? При этом минимальная зарплата уже почти в два раза выше, чем минимальная пенсия, а если минимальную зарплату поднимут в мае до 5000 гривен, как обещают, то – в 4 раза? Как такое возможно, ведь минимальная зарплата – это уже черта бедности, и это же безумие – обрекать человека, который проработал всю жизнь и платил налоги, на такое существование?

Олег Соскин: Пенсионной системы, которая бы позволяла гражданам Украины, достигшим пожилого возраста, безбедно жить в нашей стране, нет. Та, которая существует, представляет собой мутанта коммунистическо-бюрократического типа. Мною разработана модель пенсионной системы в условиях народного капитализма, и она описана в моей книге "Народный капитализм", не хочу повторяться.

Ekskurs: 21 февраля этого года в эфире канала 112 вы заявили, что не получили пенсию 17 февраля, и увязали это с проблемами в ПФ. Но вы – не глупый человек и знаете, что в субботу и воскресенье не работают ни ПФ, ни банки, и пенсию в этот день вы не могли получить априори, т.к. это была суббота. Так что это было – манипуляция общественным мнением, или для высказывания своего "фе" власти все методы хороши? Я не оправдываю властьимущих, но и откровенно "лукавить" также нехорошо.

Олег Соскин: Как известно, проблемы Пенсионного фонда в Украине очень тяжелые. ПФ в Украине финансируется из Госбюджета. Я полагаю, что ситуация в ПФ уже достаточно непростая. По моим оценкам, в 2018 году она будет ухудшаться. Это будет также обусловлено тем, что правительству нечем будет покрывать дефицит госбюджета. И если проблема не будет решена, то ПФ может объявить себя банкротом. Особенно этому будет способствовать девальвация гривны. Нужно также учитывать, что в 2018 году украинскому государству надо погасить порядка 9 миллиардов долларов внешних заимствований и процентов по обслуживанию госдолга. И это надо будет делать обязательно, иначе наступит дефолт. Ясно, что финансирование ПФ в связи с этим отойдет на задний план. Потому тем, кто сегодня возглавляет социально-пенсионную систему в Украине, нужно думать о том, что с ними сделают пенсионеры, если начнутся массовые задержки пенсий в 2018 году.

Олег Соскин Главред

Марина Лисицкая: В США увеличивается дефицит бюджета, соответственно, на рынке увеличивается предложение американских государственных облигаций на триллионы долларов. В связи с чем стоимость государственных облигаций, возможно, снизится, а доллара – в краткосрочной перспективе повысится, так ли это? Что ждать уже в этом году в связи с этой ситуацией и в долгосрочной перспективе? Будут ли игроки на мировом рынке играть по уже заданным правилам, или грядет новый мировой порядок с новой системой расчетов и с новыми центрами власти? Если да, то какая система будет, что будет вместо долларов и кто будет во главе?

Олег Соскин: Как известно, совокупный национальный долг США на начало 2018 года превысил годовой ВВП США. Думаю, он сейчас составляет порядка 20 триллионов долларов. Но обслуживается данный долг под очень низкий процент – в среднем процент обслуживания долга составляет 1,3%. Для экономики США это – очень несущественная цифра. В условиях обвалов фондовых и финансовых рынков американские гособлигации становятся очень хорошим активом, и их будут покупать. Естественно, курс доллара будет укрепляться по отношению к другим валютам. Тем более, он сейчас неоправданно занижен по отношению к евро. Я думаю, в ближайшее время пара доллар-евро будет конвертироваться в рамках 1 евро = 1,12 доллара. Это адекватное соотношение и паритет. Пока доллар в ближайшие два года никто не сможет вытеснить.

Vladis: Какие действия власти могут создать благоприятный инвестиционный климат в стране, и можно ли заставить законодательно капиталы олигархов работать в Украине?

Олег Соскин: Правящих в Украине олигархов заставить работать на Украину невозможно. Они думают только о получении максимальной монопольной прибыли. Существующая социально-экономическая модель Украины окончательно себя исчерпала, ее нужно немедленно демонтировать и заменить моделью народного капитализма. Существующая политэкономическая система в Украине абсолютизировала действия объективного экономического закона, который носит название "Всеобщий закон накопления капитала". Сутью данного закона является формирование системы пауперизма, что означает формирование двухполюсного общества: полюса бедных и полюса богатых, полюса миллиардеров и полюса нищих. Снова отсылаю к своей книге "Народный капитализм" – читайте.

demchenko_d.: Зараз все частіше починають говорити про те, що Україна вже знаходиться під зовнішнім управлінням… Які ви бачите ознаки цього?

Олег Соскин: Любое государство, если оно хочет быть полноценным и равноправным участником международных отношений и равноценным членом мирового порядка, должно быть субъектом международных отношений, а не объектом. Украина, к сожалению, потеряла свою субъектность. При Кучме мы все более превращались в объект внешнего управления под контролем Российской Федерации, это особенно усилилось при Януковиче. А при Ющенко и теперь при Порошенко мы становимся подконтрольным доминионом США. По своему характеру внешний контроль как со стороны РФ, так и США качественно ничем не отличается. Он – циничен, жесток и аморален. Эти страны и господствующие элиты нас жесточайшим образом эксплуатируют и открыто и откровенно используют в своих корыстных интересах и целях.

Признаки данного управления увидеть очень легко – они видны невооруженным глазом. Не буду их перечислять, я об этом неоднократно говорил.

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Viktor: Являетесь ли вы поклонником идеи полного разрыва отношений с Россией – торговых, экономических, дипломатических и т.д.?

Олег Соскин: Я считаю, что РФ – это последний оставшийся в современном мире геополитический имперский реликт. РФ – это недораспавшаяся Российская империя. На сегодняшний день правящая в Москве, в Кремле КГБистская корпорация во главе с Путиным и Медведевым полностью себя изжила. Она не дает структурироваться и осуществить национальное самоопределение, по крайней мере, 21 титульной нации на просторах существующей российской сублимации. По своей сути Кремль является имперской митрополией, еще худшей, чем в свое время была Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия и Нидерланды. Как известно, они тоже были метропольными центрами колониальных империй. Как известно, данные империи распались. То же должно произойти и с РФ. Исходя из того, что Украина и Россия все более поглощаются волнами военного психоза, однозначно, что, если этот процесс не будет прекращен, то торговые, экономические, дипломатические, культурные отношения будут разорваны. Это – объективная реальность.

Олег Соскин Главред

Viktor: Порошенко подписал "закон о реинтеграции Донбасса"… Что, по-вашему, принципиально изменится теперь по сути, а не на словах – в действиях украинской армии, в поведении украинского политического руководства, в переговорах "нормандской четверки", в поведении России, в отношении Запада к происходящему и т.д.?

Олег Соскин: Введение в действие "закона о реинтеграции Донбасса", по сути, означает приближение открытой войны тотального характера с Российской Федерацией. Ясно, что Минские соглашения умерли, "нормандская четверка" уже не нужна – это изживший себя инструмент внешней политики. Данный закон создает огромное искушение для Порошенко и его клана начать открытые военные действия на всем фронте с Россией. Ясно, что это очень опасно. Тем более, учитывая психическую нестабильность и, я думаю, алкогольное пристрастие Порошенко.

dim-dim: Приблизит ли введение миротворческой миссии на Донбасс возвращение мира в регион и нормальной жизни? Или это будет тот же растянутый замороженный конфликт, просто под присмотром ооновских "голубых касок"?

Олег Соскин: Я считаю, что миротворческую миссию на Донбассе в виде введения ооновского миротворческого контингента, "голубых касок", достаточно сложно осуществить, потому что кремлевский режим во главе с Путиным на это не согласится, пока у власти будет Порошенко и его клан. Я думаю, что, если в Украине при власти останется Порошенко, а в марте в России изберут Путина президентом, то война подойдет очень близко к порогам и российских, и украинских семей. Реализация ооновского миротворческого контингента возможна только в том случае, если в Украине будет устранен антиконституционный режим порошенковской группы.

Viktor: Как думаете, насколько изменятся действия Москвы в отношении Украины после выборов в России в марте? Может ли вспыхнуть более масштабная война?

Олег Соскин: К сожалению, если президентом РФ станет Путин в марте 2018 года, то, скорее всего, данное событие может приблизить начало полномасштабной войны между Украиной и Россией, поскольку и в Украине, и в России при власти будут стоять маниакально ориентированные, не контролирующие себя персоны.

Viktor: При каких условиях хотя бы теоретически есть возможность смены лидера в России? Возможно ли такое, что Путин при жизни перестанет быть президентом РФ?

Олег Соскин: Путин уже достаточно пожилой человек, ему 65 лет. Это во-первых. Во-вторых, и это очень важно, для него, видимо, уже не осталось ничего такого, чего бы он не делал, будучи президентом России. Рационально объяснить, зачем он опять хочет стать президентом РФ, невозможно. На мой взгляд, такое его желание надо рассматривать как психическую болезнь, своеобразную наркозависимость. Ничего Российской Федерации он уже дать не может. Он и его окружение – это люди прошлого, даже не настоящего и, тем более, не будущего. Путин и та организация, которая является наследником КГБ, которые сегодня руководят РФ, построен на принципе вертикальной детерминированной иерархии, жесткого директивного централизма сверху донизу. Сегодняшний период трансформации человеческой цивилизации для таких систем является смертельным – они должны умереть вместе с их носителями. Если бы Путин или кто-либо в его окружении проявил бы хотя бы каплю мудрости, они бы передали власти представительнице новых сил Ксении Собчак. Тогда бы у РФ появился хотя бы маленький шанс на продолжение геополитической жизнедеятельности. Стратегически Путин как президент обречен. Но однозначно, что он за собой потянет в гроб и Российскую Федерацию.

NVSokol: Почему у Украины за последний год стали портиться отношения с соседями? Польша, Венгрия, Румыния, с Россией и Беларусью все понятно… Чем для нас чревато оказаться в поясе недружественных стран?

Олег Соскин: Для государства-стационарного бандита, каковым на сегодняшний день является Украина, объективно характерно наличие конфликтных отношений по всему периметру границы. Правящая бандитская группа, захватившая государство, обременена только одной целью – получение максимальной прибыли любой ценой. Поэтому она рассматривает всех внешних соседей захваченного им государства, как своих вражеских конкурентов, которые мешают ей получать эту прибыль. И, чем больше данная модель государства-стационарного бандита будет сохраняться в Украине, тем больше будут ухудшаться отношения нашего государства со всеми иными субъектами международных отношений. Правящему клану не нужны конструктивные партнерские отношения с государствами-соседями – он заинтересован в том, чтобы конфликты, лучше всего в "горячей" военной форме, по сути, тотальной войны, распространились по всему периметру наших границ.

Для Порошенко это очень выгодно, поскольку позволяет держать в покорности украинский народ, превращая его в стадо баранов, которых правящие "козлы" ведут на заклание, вкидывают в "мясорубку". Разжигая вражду со всеми государствами, очень легко контролировать собственное население.

Олег Соскин Главред

NVSokol: Глядя на то, какой жесткой критике поддается Польша из-за спекуляций ее власти на исторических вопросах, возник вопрос – какие уроки должны вынести украинские политики из этой ситуации, учитывая, что у нас тоже в последние годы часто поднимают болезненные исторические вопросы и героизируют личности, к которым отношение в обществе весьма противоречиво?

Олег Соскин: Любое государство зиждется на своих национальных героях, отцах-основателях и вождях. Если нация, народ, страна, государство не имеют героического пантеона, духовного, военного, интеллектуального лидерского типа, то они обречены. Их геоэкономические и геополитические конкуренты сотрут данное государство с ареала бытия.

Естественно, если Украина хочет себя позиционировать как мощное европейское государство современного типа, создающее модель процветания, мы должны восстановить свою историко-геополитическую и геоэкономическую инкарнацию. Ясно, что в современной политической истории ХХ века для нас таковыми национальными героями являются Бандера, Шухевич, Петлюра, Коновалец, Михновский, гетман Скоропадский и многие другие наши духовные и политэкономические лидеры.

К сожалению, период коммунистической оккупации хазарско-тюркской советской орды привел к существенному искажению нашей действительности, уничтожению украинской реальности и физическому убийству, а потом и морально-политическому оклеветанию наших национальных вождей.

Данную трагическую ошибку и несправедливость необходимо исправить. Естественно, что это будет очень больно. Это все равно, как ломать неправильно сросшиеся кости после переломов.

Kondor: Как думаете, а хотят ли сейчас жители Донбасса в состав Украины? Есть ли у них повод хотеть сюда?

Олег Соскин: Когда мы говорим о территории Донбасса и тех, кто там проживает, мы должны четко говорить об определенном оккупированном анклаве. Территориально он составляет порядка 30% Донецкой и Луганской областей. По разным оценкам, там проживает на сегодняшний день не более 2 миллионов человек. Таким образом, они не представляют всех жителей Донбасса. Они являются оккупированной Россией территорией, которая принадлежит Украине. Ясно, что война и страдания не усилили их позитивное отношение к материковой Украине.

Надо также учитывать, что там имеется большой слой палперов, деклассированных люмпен-элементов, которые по своей сути антисоциальны. Поэтому еще вопрос – надо ли нам стремиться к тому, чтобы сейчас вернуть эту территорию любой ценой. Может, надо подождать...

Tomas: Почему, на ваш взгляд, Саакашвили не удалось объединить больше людей вокруг себя и собрать новый Майдан? Украинское общество не готово сейчас к новым акциям протеста, или нет достаточно серьезных поводов, способных заставить выйти людей на улицы?

Олег Соскин: Саакашвили, на мой взгляд, не сумел объединить как можно больше сил и официальной и полевой оппозиции режиму, потому что он все-таки является лидером-индивидуалистом, а не коллективный менеджер-организатор. В его облике очень много черт вождя. А в Украине, естественно, во главе сил против тирании не может стоять вождь, который позиционирует себя как единственного спасителя.

Также стоит добавить, что Саакашвили – гражданин Грузии, то есть чужой страны. Но, главное, что сделал Саакашвили и его соратники – они показали, что не надо бояться режима бандократии во главе с Порошенко. Надо объединяться, выступать и бороться.

И то, как Порошенко и его окружение испугались последних протестов 18 февраля 2018 года, свидетельствует о том, что организационный механизм, избранный Саакашвили, является правильным.

А теперь лидерам всех оппозиционных сил нужно объединить свои усилия и продолжить дело Саакашвили.

Олег Соскин Главред

Prokop: Что вы думаете о появлении информации о том, что избирательную кампанию Тимошенко в 2010 году финансировал Каддафи? Может ли это быть правдой? Или это элементы "черного пиара" против Тимошенко в преддверии президентских выборов в Украине в 2019 году?

Олег Соскин: Про Юлию Тимошенко ходит очень много разных историй, легенд и прочих элементов народного творчества. Способностью Тимошенко есть то, что она умеет делать деньги из воздуха. Ей, особенно когда она была в молодом возрасте, очень импонировали многие мужские политические лидеры. Она была непревзойденным специалистом по мужскому обольщению. Поэтому и Каддафи мог ее полюбить и спонсировать. Сейчас ей, конечно, это дается значительно тяжелее – годы никого не щадят. Но, как говорится, старый конь борозды не испортит. Или кобылица... Красоту заменил опыт. И еще не известно, что лучше и более эффективно приносит деньги.

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Татьяна Богословская: Олег Игоревич, в связи с объявлением рейтингов политиков идет шквал обвинений в адрес Тимошенко. Хочу Вас спросить, что было бы, если бы она вообще не подписала газовый договор, и почему ранее власти не подавали в Стокгольмский суд? И где все ее обвинители –Кузьмин, Фролова, Киреев?

Олег Соскин: Тимошенко – очень искушенный и изощренный политик. И она продумывает каждое движение и слово. Она формирует даже своими лицевыми мускулами выражение лица. Главная ее проблема – она всегда играла от слабой стороны. Она всегда старалась не противодействовать сильному, а окутать его, обворожить и решить вопрос, прикидываясь слабой. И это – ее серьезный недостаток. У Тимошенко преобладает тактическая форма жизнедеятельности, она – очень плохой стратег, она – вообще не стратег. Поэтому, когда она подписывала газовый договор, она думала только о том, как ей решить стоящую перед ней проблему. И, естественно, при этом немного заработать.

Но обвинения в ее адрес по газовому контракту на сегодняшний день являются просто проказами маленького ребенка в песочнице, по сравнению с теми преступлениями, которые совершал Янукович и его банда, а теперь совершает Порошенко, превзошедший Януковича в разы. Янукович и Азаров теперь выглядят просто пионерами и октябрятами, по сравнению с Порошенко, который вершит свои злодеяния.

Олег Соскин Главред

Wrangler: Что вы думаете об идее избрания в президенты человека из неполитической сферы, а из шоу-бизнеса?

Олег Соскин: Я считаю, что президентом любой страны надо избирать людей высокообразованных, имеющих большой жизненный опыт, интеллектуалов, моральных авторитетов, духовно развитых людей. Для Украины это должен быть православный христианин. Он должен обладать чертами кризисного менеджера. Это ни в коем случае не должен быть предприниматель или банкир, или торгаш. Это должен быть человек, умеющий объединять вокруг себя людей и управлять большими коллективами и командами. У него должны отсутствовать черты вождизма. Это должен быть служитель Руси-Украины. Тот, кто на первое место ставит свою Родину, а не личные интересы или интересы банд и корпораций.

Ясно, что шоу-бизнес такие качества не воспитывает у своих представителей. Поэтому говорить, что можно избрать президента страны из представителей шоу-бизнеса – это надругательство и над нашим государством, и над народом, и над украинской нацией. Ни при каких обстоятельства нельзя избирать президентами кухарок, боксеров, каких-либо других спортсменов типа футболистов, шоферов, секретарей и секретуток и, конечно же, шоуменов, певцов и артистов других популярных жанров.

Katt: Порошенко сказал, что Украина будет подавать в международный суд ООН иск против России из-за ее военных преступлений на территории нашей стране. Что вы думаете об этом, какими видите перспективы такого обращения в суд?

Олег Соскин: Порошенко очень много говорит и очень мало делает для блага страны, народа и нации. Он постоянно думает о реализации личных корыстных целей и интересов, удовлетворении своих потребностей. Если бы в стране была моральная патриотическая проукраинская власть, то уже давно бы Путин и его кремлевская клика были бы осуждены в рамках Гаагского трибунала, а Янукович и Азаров вместе с лидерами-террористами в Крыму и донецко-луганском анклаве уже давно были бы стерилизованы.

Марина Лисицкая: Что вы думаете по поводу того, что в Чернобыльской зоне будет хранилище ядерных отходов? Неужели нам предыдущего опыта мало, и разве можно сооружать такой объект в месте, где так много подземных вод, вверх по Днепру?

Олег Соскин: Я не понимаю, для чего в Чернобыльской зоне создавать хранилище ядерных отходов. Я думаю, что те, которые хотят это сделать, являются преступниками, и их цель – осуществлять процесс беспрерывного геноцида по отношению к украинской нации. Данное хранилище надо строить в скальных породах, лучше всего – где-нибудь на востоке Украины и в пустынных районах.

Alex63x: С выбором каждого нового президента жизнь украинцев все хуже и хуже. Вопрос: может, отказаться от института президента? Экономия средств на содержание, отсутствие воровской вертикали, конкуренции с исполнительной властью – ведь хорошо?

Олег Соскин: В Украине сегодня функционирует парламентско-президентская модель. В последнее время я все больше становлюсь сторонником того, что президента Украины нужно избирать в парламенте. Так складывается, что каждый новый президент гораздо хуже по всем параметрам своего предшественника. Если так пойдет и дальше, то следующий президент будет каким-то мутантом гадюки и крысы. Как говорил один, если соединить ежа и ужа, то выйдет полтора метра колючей проволоки.

Чтобы предотвратить такую драматическую для всех украинцев коллизию, может, как раз настало время внести изменения в Конституцию, отменить прямые выборы президента и избирать его в Верховной Рады.

Но для этого нужно изменить модель выборов в Верховную Раду. Какая она должна быть, я неоднократно описывал: необходимо соединить мажоритарный и пропорциональный принципы. Но не так, как это сделано в законопроекте Избирательного кодекса, вдохновителем которого является такая персона как Парубий. Как говорили про таких особей классики, "пить, курить и говорить он начал одновременно".

Олег Соскин Главред

Александр Терпило: Недовольство действиями власти, особенно в последние два года, отсутствие эффективных реформ, реальной борьбы с коррупцией и воровские схемы, действующие во власти, коррумпированный суд и т.п. – все это толкает многих призывать идти на Майдан 3.0 или действовать по схеме Михо. Вопрос: почему в обществе не проявляются тенденции к выдвижению лидеров и организаций новой генерации за год до президентских и за полтора – до парламентских выборов? Почему звучит призыв опять к баррикадам? В этом уже есть какая-то запрограммированность. Не есть ли это дьявольский план Кремля? Да, президент не оправдал доверия... Но требовать за год до выборов Майдана или выборов по старому закону – это путь к появлению тандема Тимошенко-Медведчук. Третьего к тандему все знают.

Олег Соскин: Украинский социум должен, в конце концов, политически стать зрелым. Граждане Украины должны прекратить искать политических мессий и, найдя нового кандидата, делать из него идола, заниматься фетишизацией. Надо прекратить плодить политических истуканов. Сначала находят какую-то особь, потом ее возвеличивают, героизируют, начинают ее облизывать, поклоняться ей, петь дифирамбы, осанны, бить поклоны, а потом вдруг понимают, что нашли не героя, а обыкновенную тюльку, бычка в томатном соусе. Начинается процесс разочарования. Как известно, от любви до ненависти – один шаг.

Обычно возведенная на пьедестал особь начинает мнить себя богоизбранной. Далее, чтобы сохраниться на пьедестале, начинает мутировать в "дракона" и уничтожать всех, кто его поднял "из грязи в князи". Этот процесс на территории Украине перманентен. Создается впечатление, что ему нет конца.

Ситуация, тем более, усугубляется тем, что, как только появляется новый политический идол, вокруг него собираются стаи стервятников, гиен и шакалов, которые питаются остатками с его стола. Поскольку вокруг новоявленного "дракона" появляется много падали, всем стервятникам и гиенам всегда хватает на пропитание.

Как этот процесс остановить... На мой взгляд, есть только одно средство – нужно искать не вождей и человеческих особей, а надо формировать теоретико-методологические и идеологические и политико-экономические модели с детально проработанными механизмами их реализации.

Такая модель мною за 20 лет разработана – называется модель народного капитализма. Украина должна перейти к данной модели. Выстроить ее может только партия правого типа. На мой взгляд, это должна быть украинская национальная консервативная партия. Любые "левые" социалистические, социал-демократические, социально-либеральные, солидаристские политические идеологические системы и модели для Украины не просто губительны, а разрушительны и могут ввергнуть страну в энтропию и окончательное разрушение.

Олег Соскин Главред

Wrangler: В очередной раз социология продемонстрировала высокий рейтинг Тимошенко. Однако все равно остается два главных кандидата на президентское кресло – Тимошенко и Порошенко. Такой расклад сохранится и до выборов? Или могут "выстрелить" какие-то неожиданные варианты?

Олег Соскин: И Тимошенко, и Порошенко имеют своих сторонников – стабильный фанатически им преданный электорат. Но все социологические исследования на сегодняшний день показывают, что до 50% украинского электората не определилось, и 35-40% хотят, чтобы президентом стал другой человек, не запятнанный и не связанный цепями с правящей на протяжении последних 25 лет кланово-корпоративной машиной в Украине. Поэтому могут "выстрелить" какие-то неожиданные варианты.

Но есть одна неприятная тенденция: как только кандидатом в президенты начали называть, например, космонавта Каденюка, он сразу умер, совершая утреннюю пробежку – у него почему-то вдруг остановилось сердце. Правящие бандитские кланы настолько озверели, что пристально следят за любыми неожиданными вариантами и пытаются их сразу обнулить.

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Wrangler: Как бы вы оценили на сегодняшний момент вероятность досрочных президентских или парламентских выборов? Заинтересован ли Порошенко распустить Раду?

Олег Соскин: Я неоднократно в своих выступлениях говорил о том, что президентские выборы необходимо делать немедленно. Я считаю, что Порошенко был избран временным президентом. И, поскольку Янукович не был устранен конституционным способом (а эти пункты описаны в Конституции – когда президент лишается полномочий), то выборы президента Украины должны были состояться в марте 2015 года. Поэтому Порошенко – нелегитимный президент. Фактически он создал антиконституционную клику.

Поскольку у нас парламентско-президентская республика, парламент уже давно должен был отстранить Порошенко от власти.

Порошенко сам не пойдет на выборы. Он настолько сросся со своим креслом на Банковой, что готов залить страну кровью, я бы даже сказал, морями крови украинцев, потому что кровь и так льется каждый день на восточном фронте. Но свой пост, свое кресло он не отдаст добровольно ни при каких обстоятельствах.

Верховную Раду он распускать не будет, потому что он понимает, что при любых парламентских выборах его партия БПП – трайбалистский блок африканского типа – с треском проиграет.

dim-dim: Олег Игоревич, если посмотреть на последние скандальные события: видеодопрос Порошенко и обыск (или точнее осмотр журналисток в суде, Венский бал, Мальдивы, все всплывшее в Панамских и Райских бумагах… Почему Порошенко даже не пытается объясниться или оправдаться перед украинским народом?

Олег Соскин: Порошенко и его клан формируют свою реальность в Украине. Это очень легко объяснить, если знать основы такой серьезной науки как стратегическое управление. В этой науке среди многих понятий есть понятие "дерево целей". В данном случае каждый субъект, каждая организация имеет свое "дерево целей". Если брать Порошенко и его структуру, то их "дерево целей" – это корпорация "Рошен" со всеми остальными элементами. Если брать Украину, то наше "дерево целей" – это наша страна во всей своей совокупности, объеме и проявлениях. Самое трагическое на сегодняшний день для Руси-Украины, что Порошенко и его клановая группа пытаются подменить украинское "дерево целей" своим деревом "Рошен", то есть, по сути, Порошенко исповедует сейчас девиз: "Что хорошо для "Рошена", то хорошо для каждого украинца".

Если эта ситуация еще продолжится, то Украину ждет катастрофа. Порошенко логически для установления своего финансового и политэкономического господства должен превратить Украину в концлагерь, в тюрьму, а всех украинцев, которые останутся на этой территории – в рабов и узников концлагеря.

О том, что ситуация достигла драматического периода, свидетельствует огромный поток беженцев из Украины в другие страны мира. Сегодня за пределы Украины, к началу 2018 году, бежало 10 миллионов человек. Приводится цифра, что в 2017 году поток беженцев достиг одного миллиона человек за год. Из страны бежит молодежь, предприниматели, интеллектуалы, люди рабочих профессий – все те, у кого развит инстинкт самосохранения.

Оставшиеся имеют два варианта: или превратиться в быдло на плантациях барона Порошенко, или, в соответствии с 5 ст. Конституции Украины, ликвидировать данный режим государства-стационарного бандита.

Вот три варианта программы жизнедеятельности, имеющиеся в наличии сегодня. Хищническую, зверскую природу Порошенко и его бандитского клана изменить невозможно. Его мутация в "дракона" уже произошла. Как известно, драконы питаются человеческим мясом и не являются травоядными животными. Поэтому Порошенко и его окружению надо больше "крови" украинцев, чтобы пить ее каждый день. Что он, собственно, и делает вместе со своей семьей. Война на востоке в этом ему очень благоприятствует.

Олег Соскин Главред

liubomir482: Що ви думаєте про недавній цирк із допитом Порошенка в суді? Чому він наслідував у цьому приклад Януковича? І що думаєте про цю ганебну історію із обшуком жінок, журналісток, які намагалися пройти в суд?

Олег Соскин: Порошенко маниакально боится за свою жизнь. Фактически у него в полном объеме уже действует фобия в виде мании его преследования и убийства. Его окружение всячески в нем подогревает данную страсть.

С другой стороны, надо помнить, что Порошенко – это уникальный лицедей, актер универсального жанра. Ему бы в театре играть. Любое его выступление – это театральное или цирковое действо. Он может играть разные роли, начиная от клоуна в цирке, заканчивая драматическим или даже трагическим вождем-героем. В момент своего перевоплощения он верит в то, что говорит и что делает. Когда он выходит из этой роли, он ее сразу забывает, и его снова поглощает страсть – где стырить денег, как устроить очередной дерибан, и тогда он снова беспощаден к тому, кто мешает ему, всех тогда рассматривает как личных врагов, которые мешают ему делать бизнес. Женщин, журналистов и всех других он презирает. Он любит только себя и себя во всем.

Надежда Майная

Фото Владимира Гонтара