Тимошенко vs Порошенко. Кто сорвет джекпот?

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

23 февраля 2018, 09:23

В битве за президентское кресло победитель получит все, а проигравший все потеряет.

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге

Вчера меня атаковали журналисты с просьбой прокомментировать результаты социологического опроса, где лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко. Вроде, за нее готовы проголосовать 18,7% тех, кто определился с выбором. Петра Порошенко готовы поддержать 15,6% опрошенных. Далее следуют Юрий Бойко - 11,7%, Анатолий Гриценко - 9,7%, Олег Ляшко - 8,7%, Вадим Рабинович - 8,3%, Андрей Садовый - 6,4%, Олег Тягнибок - 3,9%, Арсений Яценюка - 1,7%. Другим, не представленным в списке кандидатам готовы отдать свои голоса 15,3% опрошенных.

Как только "Рейтинг" разослал свои результаты, "порохоботы" начали истерить, что "Тимошенко не выиграет", "это все рисованные цифры", подвергались сомнению формулировки вопроса в анкете и тому подобное.

С другой стороны, "юлеботы" пытаются выдать лидерство Тимошенко в рейтинге за гарантированную победу на президентских выборах.

Но меня интересует другое. Мы понимаем, что выбор между Тимошенко и Порошенко - это джек-пот. Победитель получит все, а проигравший все потеряет. Правила "жизни после выборов" не приняты, но не прогарантованы. 

Для Юлии Владимировны президентские выборы - это последний шанс получить власть. С каждым последующим электоральным циклом она будет терять. Для Порошенко проигрыш будет означать уголовное преследование и политические расправы.

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Выбор между Тимошенко и Порошенко фактически перечеркивает альтернативу этой системе. Я не о бывших регионалах и их реванше. Электоральная арифметика не позволяет им, без возвращения Крыма и оккупированного Донбасса, претендовать на президентство. Верхняя планка их амбиций на данной момент - это пересмотр люстрационного закона и участие в правительственной коалиции. Кстати, и Порошенко, и Тимошенко, при определенных условиях, могут пойти на такой мезальянс. Даже без особых угрызений совести.

К сожалению, популярность Тимошенко и кристаллизация ядерного электората Порошенко дают мало шансов для появления третьей силы, которая еще не была во власти и является антисистемной по своей сути. 

Я говорю о дискурсивной политической силе, не связанной с олигархическими группами. Она могла бы претендовать на 15% (тех кто голосовал бы за другого кандидата). И не обязательного этой третьей силой стал бы Слава Вакарчук.

На самом деле, между Тимошенко и Порошенко разница незначительна. Отрыв в 3% не тот показатель, на основе которого можно делать точный прогноз. Активная фаза кампании еще не началась. Порошенко еще не включил все свои мобилизационные возможности.

Это лишь предстартовые фиксации настроений. Электоральная социология несколько раз может существенно измениться. Мы еще не видели всех войн компроматов, киллерских медиаатак и разоблачений.

Кроме того, количественная социология не показывает сетей скупки голосов, которые подкармливаются депутатами-мажоритарщиками. Их лояльность к власти будет зависеть от того, сможет ли президент контролировать силовиков в день Ч. Также в игру не вступили мощные олигархические группы, которым также есть что предложить в электоральном плане.

На данный момент есть видимая часть расклада, где Тимошенко ведет счет по совокупности баллов. Но у Порошенко есть скрытый ресурс, который может принести ему победу одним или серией метких ударов. Его ставка на консервативного избирателя, патерналиста и сторонника стабильности ("синицы в руке") может сыграть и выиграть.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества для "Главреда"

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