Омбудсмен Рады рассказала о новом этапе обмена пленными между Украиной и боевиками

Информацию Валерия Лутковская озвучила в интервью одному из украинских телеканалов.

Обмен пленными на Донбассе. Архивное фото "РИА Новости Украина"

В будущий четверг, 18 января, официальный Киев планирует произвести обмен с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" обновленными версиями списков украинских заложников и запрошенных боевиками пленных.

"Сейчас... мы снова актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры по следующему этапу", - сообщила в интервью телеканалу "112.ua" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

По ее словам, еще как минимум 20 человек из ранее запрашиваемых Украиной пленных находятся на неподконтрольной территории.

"И список тех, за кого мы будем бороться в этот раз, наверное, даже будет больше", - добавила Лутковская.

Кроме того, омбудсмен надеется, что новый этап обмена пленными между Украиной и боевиками случится "в кратчайшие сроки".

Напомним, ранее Лутковская рассказала о том, что как экс-мэр Торецка отказался возвращаться в "ДНР".