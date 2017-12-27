Боевики предпочли остаться у "карателей". В Сети прокомментировали обмен пленными

В среду, 27 декабря, на Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками "Л/ДНР", интернет-пользователи не остались равнодушными к событию.

В частности, журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что некоторые террористы отказались ехать на захваченную землю и предпочли остаться у "карателей" и "фашистов".

Народный депутат Надежда Савченко поблагодарила наших ребят, что выдержали и выжили в плену.

Политолог Кирилл Сазонов боялся, что в последнюю минуту обмен сорвется.

Напомним, на Донбассе украинская сторона должна была передать противнику 306 человек, а взамен получить 74, но более 40 террористов отбыли наказание и были освобождены, поэтому не приехали.