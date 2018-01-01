Отравление школьников в Черкассах: результаты анализов некоторых пациентов ухудшились

По информации медиков, скорая помощь привезла 107 детей со схожими симптомами.

У пострадавших от отравления школьников из Черкасс ухудшились результаты анализов УНИАН

Нескольким ученикам школы №8 в Черкассах, которая стала объектом массового отравления детей , необходимы дополнительные исследования. Результаты их анализов после пребывания в стационаре ухудшились.

"Есть небольшие изменения в моче и биохимических показателях крови. Сначала у всех были нормальные показатели, а сейчас – не у всех, а у нескольких детей. Где-то поступило по скорой помощи 107 детей", - цитирует Громадське главного врача Черкасской областной детской больницы Николая Кондрацкого.

По сломам медиков, для дополнительных консультаций к пострадавшим созовут консилиум из нефрологов, кардиологов, гепатологов и гастроэнтерологов.

Напомним, 8 мая, во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего были госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых. Всего с симптомами отравления обратились 94 ребенка. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Находясь в Черкассах, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в школе произошло локальное распыление неизвестного вещества.

Позже глава МОЗ Ульяна Супрун заявила, что детей, которые после массового отравления в Черкассах попали в больницу, проверили на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили.

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