Отравление школьников в Черкассах: стало известно о состоянии детей, попавших в реанимацию

В Черкассах 11 школьников, которые после отравления на школьной линейке попали в реанимацию, переведены в стационар.

"По состоянию на 12:00 9 мая состояние детей стабилизировалось, все находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар. Всего в лечебных учреждениях города Черкассы находится 53 ученика и 4 учителя", — говорится в сообщении на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС также отметили, что главной версией отравления пока остается локальное распыление неизвестного вещества.

Напомним, 8 мая, во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего были госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых. Всего с симптомами отравления обратились 94 ребенка. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Находясь в Черкассах, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в школе произошло локальное распыление неизвестного вещества.

По данным и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, по состоянию на 19.00 в Черкассах в результате отравления были госпитализированы 56 человек - 53 детей и 3 взрослых, в реанимации находились 11 детей и 1 взрослый.