Массовое отравление детей в Черкассах. Супрун назвала вероятную причину

Детей, которые после массового отравления в Черкассах попали в больницу, проверили на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, теперь проверяют грунт, воду и воинскую часть.

Анализы подтвердили, что в организме детей нет никаких химических веществ, сообщила она.

"Дети нам рассказывали, что (до момента отравления, — ред.) не были вместе, не питались вместе. Все пришли из дома, и на самом деле не было никакой связи между ними, а только этот двор, где они собрались. Был очень сильный дождь во вторник вечером. Поэтому этот сильный дождь, возможно, в канализацию что-то смыл, а может с военной базы. В воздухе ничего не нашли, но пробы взяли не в тот момент, когда это все происходило, а чуть позже. Пока что диагноза нет, единственное, что в их крови не было никаких химических веществ и в их моче не было никаких химических веществ", — рассказала она.

Супрун сказала, что сейчас проводят экспертизу грунта, воды и взяли анализы в военной части, которая могла стать источников беды, сообщает УНИАН.

"Там был очень сильный дождь. Там были проблемы с канализацией, и возможно были проблемы с газолином или бензином в военной части. Даже есть вопрос в том, что была новая мебель, которую доставили в школу. Может что-то из той мебели было, поэтому мы теперь проверяем ту мебель. Может там было какое-то вещество. Но дети пользовались уже той мебелью и они не заболели. Дети, я думаю, уже начнут возвращаться домой. Они будут под присмотром своих врачей-педиатров на протяжении двух недель. Уже нет новых случаев и ждем выводы наших лабораторий", — добавила глава Минздрава.

Напомним, 8 мая, во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего были госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых. Всего с симптомами отравления обратились 94 ребенка. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Находясь в Черкассах, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в школе произошло локальное распыление неизвестного вещества.