Почти весь Киев до лета останется без горячей воды: подробности

В Киеве проведут ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей.

В 8 районах Киева будет отсутствовать горячее водоснабжение фото:dubovka.com.ua

До 1 июня 2018 года в Киеве в 8 районах из 10 будет отсутствовать горячее водоснабжение в связи с процессом проведения ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей.

В 2018 году отключения горячей воды начнутся раньше, потому что КГГА решила одновременно провести гидравлические испытания перед отопительным сезоном и перезаключение договоров на поставки газа, пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Город объединил во времени эти процессы — технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставки газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово к 1 июня", — сообщается на портале киевской городской власти.

При этом заключение договоров на газоснабжение ряда котельных нужно провести в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов. В частности речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу "Энергия".

Гидравлические испытания — это метод диагностики, который применяется ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные или изношенные участки теплосетей.

Напомним, ранее в Киеве объявляли о самом масштабном за всю историю города отключении воды.

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