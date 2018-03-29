Отключение воды в Киеве: список улиц

Причиной "вотераута" в пресс-службе ЧАО "АК "Киевводоканал" назвали отключение насосной водопроводной станции "Крутогорная".
Ряд районов Киева ждет частичное ограничение водоснабжения с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта 2018 года.
Причиной "вотераута" в пресс-службе ЧАО "АК "Киевводоканал" назвали отключение насосной водопроводной станции "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры Д=800 мм.
Это наиболее масштабное отключение киевских потребителей от централизованного водоснабжения в истории столицы.
Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:
І. Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.):
Голосеевский район
- район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова, Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
- район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.
Святошинский район
- Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покатила, Семьи Сосниных и смежных улиц.
Соломенский район
- жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц;
- жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
- жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) – полностью;
- группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) – полностью.
II. Ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:
Голосеевский район
- жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 – полностью;
- многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
- район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки.
Святошинский район
- жилой массив Никольская Борщаговка – полностью;
- жилой массив Южная Борщаговка – полностью;
- жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
- район Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.
Соломенский район
район Шулявка в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.
Шевченковский район
- жилой массив Нивки – полностью.
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