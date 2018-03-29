Отключение воды в Киеве: список улиц

Ряд районов Киева ждет частичное ограничение водоснабжения с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта 2018 года.

Причиной "вотераута" в пресс-службе ЧАО "АК "Киевводоканал" назвали отключение насосной водопроводной станции "Крутогорная" для выполнения работ по замене аварийной запорной арматуры Д=800 мм.

Это наиболее масштабное отключение киевских потребителей от централизованного водоснабжения в истории столицы.

Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:

І. Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.):

Голосеевский район

район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова, Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежные улицы.

Святошинский район

Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покатила, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц;

жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) – полностью;

группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) – полностью.

II. Ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

Голосеевский район

жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 – полностью;

многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м Теремки.

Святошинский район

жилой массив Никольская Борщаговка – полностью;

жилой массив Южная Борщаговка – полностью;

жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

район Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

район Шулявка в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район

жилой массив Нивки – полностью.

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