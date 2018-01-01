Поджог Общества венгерской культуры в Ужгороде. Суд избрал меру пресечения для подозреваемых

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.

Во вторник, 6 марта, Ужгородский горрайонный суд избрал для подозреваемого в подрыве офиса "Общества венгерской культуры" в Ужгороде меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без определения залога.

"В Ужгородском районном суде завершилось рассмотрение ходатайства правоохранителей в отношении второго подозреваемого в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества — 54-летнего жителя Кропивницкого", — сообщила пресс-секретарь суда Надежда Гейруш.

Она отметила, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.

По словам Гейруш, второй подозреваемый так же, как и первый, участвовал в АТО, имеет инвалидность второй группы, пишет УНИАН.

Кроме того, в Ужгородском районном суде уточнили, что подозреваемым, которым сегодня избрали меры пресечения, инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Ужгородский горрайонный суд избрал подозреваемому в подрыве офиса "Общества венгерской культуры" в Ужгороде, 42-летнему жителю Кропивницкого меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без определения залога.

Напомним, 27 февраля в Ужгороде в здании, где расположен офис "Общества венгерской культуры Закарпатья", произошел пожар. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

4 марта в полиции сообщили о задержании трех подозреваемых в нападении на офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" 27 февраля: один злоумышленник задержан в Черкассах, еще двое — в Кропивницком. Также правоохранители установили предполагаемого руководителя нападения, его поиски продолжаются.