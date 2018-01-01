Потери воинов ООС и боевиков. Стало известно, где на Донбассе оживились боевики

Вчера террористы десятки раз открывали огонь.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, боевики понесли потери Reuters

В среду, 6 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня, в частности, два раза открывали огонь из минометов, украинские воины давали адекватный ответ противнику.

Во время боевых действий два защитника Украины погибли и два получили ранения, по данным разведки, уничтожены пять террористов, три — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, враг активизировался в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное и Широкино.

"Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия", — отмечается в сообщении.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, боевики понесли потери Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.

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