Появилось яркое видео масштабных учений морпехов Украины и США на Sea Breeze 2018

Подразделения морской пехоты двух стран отработали совместную атаку на противника и ночные засады.

Совместную операцию проводили взвод морской пехоты США и взвод морской пехоты ВМС ВСУ Укринформ

В рамках международных учений Sea Breeze 2018 взвод морских пехотинцев США вместе с украинскими морпехами провел учения по атаке условного противника.

Учения проводились в Николаевской области примерно в 150 км от оккупированного Россией Крыма, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на военное издание США Stars and Stripes.

"Автоматные очереди и минометные выстрелы звучали в украинской степи, когда военные обеих стран обеспечивали прикрытие огнем для украинских бронированных машин БТР-4, которые быстро перевозили пехоту на позиции", - пишет издание.

В тот же вечер украинские и американские морпехи отработали ночные засады с использованием минометной подсветки и приборов ночного видения.

Отработка нападений в светлое время суток и засад в темное время суток – это наземная часть учений Sea Breeze в районе Черного моря, основная часть которых происходит на море. Целью учений было усилить боевую эффективность и решительность среди 17 стран-союзников и партнеров, которые принимают участие в учениях Sea Breeze в этом году.

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Напомним, в акватории Черного моря, 9 июля, стартовали международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В них принимают участие военно-морские силы 17 стран мира, в том числе Украины.

Ранее в Черное море вошел ежегодный гость украинских портов и постоянный участник всех совместных военно-морских учений - штабной корабль ВМФ США USS LCC/JCC 20 Mount Whitney; на этот раз он прибыл для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018.

Позднее украинские пограничники отчитались, как во время многонациональных учений "Sea Breeze-2018" успешно провели отработку сложнейшего десантирования с вертолета без парашюта на водную гладь.

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