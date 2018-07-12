Москва назвала учения Sea Breeze-2018 провокативными и дестабилизирующими обстановку

РФ читает проведение международных военно-морских учений Sea Breeze-2018 в акватории Черного моря "попыткой спровоцировать напряженность" на востоке Украины и Черном море в целом.

Как передает УНН со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского министерства иностранных дел Марии Захаровов, учения способствуют исключительно провоцированию излишней напряженности в регионе.

"Рассматриваем проведение учений Sea Breeze-2018, как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом", - заявила Захарова.

Ответственность за возможную дестабилизацию обстановки Россия возложила на страны-участницы военно-морских учений.

"Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые втягивают Украину в опасные "игры с огнем", не гнушаясь одновременно обвинять Россию в том, что она угрожает региональной стабильности", - заявила Захарова.

Напомним, в акватории Черного моря, 9 июля, стартовали международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В них принимают участие военно-морские силы 17 стран мира, в том числе Украины.

Ранее в Черное море вошел ежегодный гость украинских портов и постоянный участник всех совместных военно-морских учений - штабной корабль ВМФ США USS LCC/JCC 20 Mount Whitney; на этот раз он прибыл для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018.