Украинские пограничники на учениях "ликвидировали диверсантов": фото, видео

Украинские пограничники во время многонациональных учений "Sea Breeze-2018" успешно провели отработку сложнейшего десантирования с вертолета без парашюта на водную гладь.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра Госпогранслужбы. Согласно данным ведомства, условный противник (по плану учений) отправил к берегам Украины группы диверсантов – ради немедленной дестабилизации ситуации. В свою очередь, украинские пограничники в порту Одессы нейтрализовывали их.

"На ходу с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантировались с вертолетов в море в заданном районе. После высадки группа добралась до определенного объекта под водой и нейтрализовала условного противника", – заявили пограничники.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе рассказали о возможном нашествии в Украину не попавших в Европу беженцев.