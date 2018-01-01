"Пусть охраняют себя сами". Аваков захотел убрать из-под судов полицию и Нацгвардию

Свое мнению руководитель украинского МВД опубликовал на своей странице в соцсети Facebook/

Арсен Аваков

В Киеве Шевченковский районный суд отпустил из-под ареста человека, стрелявшего в полицейского во время столкновений под зданием Соломенского райсуда, в котором избирали меру пресечения одесскому градоначальнику Геннадию Труханову

Соответствующее сообщение опубликовал глава украинского Министерства внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Facebook.

"Судья Шевченковского суда отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов… Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением. Это безобразное решение, обязывает меня, как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования", - говорится в тексте.

Кроме того, Аваков потребовал, чтобы Высшая рада правосудия немедленно отреагировала на действия судьи Шевченсковского райсуда, который принял решение отпустить стрелявшего в полицейского, а также, "чтобы прокуратура и апелляционный суд вынесли справедливое решение" по факту нанесения огнестрельного ранения сотруднику полиции.

Глава украинского МВД сообщил, что из-за "саботажа судей и судебной администрации" он намерен вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии.

"Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!", – подытожил он.

Напомним, ранее в Киеве мужчина топором изрубил 10 автомобилей во дворе Соломенского райсуда.