В Киеве мужчина изрубил топором 10 авто во дворе Соломенского райсуда

В пятницу, 16 февраля, в Киеве неизвестный с топором забежал во двор Соломенского районного суда и повредил около 10 автомобилей, сообщила судья Соломенского райсуда Виктория Кицюк.

"Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить продвигаясь против часовой стрелки находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стекол до пробитых капотов. Будни Соломенского суда", — написала она в Facebook.

По данным пресс-секретаря Высшего совета правосудия Оксаны Лысенко, в результате инцидента никто не пострадал.

"К счастью, люди не пострадали! Очевидно, судебной системе придется принять меры для охраны безопасности в судах", — сообщила она в Facebook.

Напомним, 15 февраля в Соломенском суде выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. При этом под судом произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил один из силовиков.