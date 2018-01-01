Разная история, разная страна. Известный композитор высказался о будущем Украины

Композитор заявил, что Украина сшита из разных кусков, ее история и национальные герои настолько разные, что государству необходима только федерализация.





Владимир Быстряков. Скриншот

"Украине нужна федерализация, потому что она настолько разная, и история разная, и герои у нее разные, как бы мы не хотели того, она сшита из разных кусков. Мы мало напоминаем Японию, в которой однородное население, одна и история, одни герои", – заявил он, якобы ссылаясь на слова Вячеслава Чорновила в эфире телеканала NewsOne.

Композитор считает, что в последние годы украинская власть только усугубляет ситуацию, которая сложилась, "навязывая" переименование улиц в честь тех людей, которые здесь никогда не были.

"Здесь никогда не был Бандера, никогда не был Шухевич. Здесь никогда не служили такие митрополиты как Левицкий или Андрей Шептицкий. У нас есть такие замечательные люди, в честь которых можно было бы назвать улицы, а не привлекать сюда героев из Галичины", – подчеркнул он.

После этих слов композитор начал вспоминать мировых классиков литературы, предложив фамилии российских, французских поэтов и писателей вместо "героев, которые непонятно что делали" и которые "якобы подвигами" прославились.

"У меня такое впечатление, что делается это назло москалям", – добавил Быстряков.

Ранее Быстряков шокировал высказываниями о Майдане, Крыме и войне на Донбассе.