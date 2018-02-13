Разрушители МАФов. В Киеве под Майданом начали массово сносить киоски: фото, видео

Процесс осуществляют работники городских коммунальных служб.

В столице Украины в подземных переходах возле станции Майдан Независимости (расположенной на недавно переименованной "синей" веткой метро) коммунальщики начали массово демонтировать киоски и прочие малые архитектурные формы.

Такое сообщение во вторник, 13 февраля, опубликовало "Громадське". Согласно обнародованным данным, главным основанием для сноса конструкций стало решение мэрии Киева, принятое в связи с окончанием их срока аренды.

Как заявил руководитель КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев, владельцы МАФов могли ими пользоваться не более пяти лет. В 2017 году, по словам чиновника, действие всех разрешительных документов закончилось и владельцы обязаны были самостоятельно убрать сооружения.

"Они этого не сделали. Сейчас мы проводим демонтаж и с 1 марта начнется капитальный ремонт этого подземного пешеходного перехода", - сказал Андреев.Ч

Чиновник также добавил, что все демонтированные конструкции будут направлены на штраф-площадку.

Позднее глава Управления патрульной полиции столицы Украины Юрий Зозуля сказал, что на время демонтажа движение пассажиров метро по подземному переходу будет частично ограничено – приблизительно на двое суток

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на станции метро Выдубичи произошел пожар в МАФах.