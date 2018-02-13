Разрушители МАФов. В Киеве под Майданом начали массово сносить киоски: фото, видео

Процесс осуществляют работники городских коммунальных служб.
В столице Украины в подземных переходах возле станции Майдан Независимости (расположенной на недавно переименованной "синей" веткой метро) коммунальщики начали массово демонтировать киоски и прочие малые архитектурные формы.
Такое сообщение во вторник, 13 февраля, опубликовало "Громадське". Согласно обнародованным данным, главным основанием для сноса конструкций стало решение мэрии Киева, принятое в связи с окончанием их срока аренды.
Как заявил руководитель КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев, владельцы МАФов могли ими пользоваться не более пяти лет. В 2017 году, по словам чиновника, действие всех разрешительных документов закончилось и владельцы обязаны были самостоятельно убрать сооружения.
"Они этого не сделали. Сейчас мы проводим демонтаж и с 1 марта начнется капитальный ремонт этого подземного пешеходного перехода", - сказал Андреев.Ч
Чиновник также добавил, что все демонтированные конструкции будут направлены на штраф-площадку.
Позднее глава Управления патрульной полиции столицы Украины Юрий Зозуля сказал, что на время демонтажа движение пассажиров метро по подземному переходу будет частично ограничено – приблизительно на двое суток
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на станции метро Выдубичи произошел пожар в МАФах.
У Києві почали зносити МАФи на Майдані Незалежності — підставою для демонтажу стало закінчення терміну оренди pic.twitter.com/KOmYyzl7tQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 13, 2018