Рейд в палаточном городке по Радой. Полиция изъяла несколько видов оружия, фото

Правоохранители конфисковали пистолет, нож, телескопическую палку и пиротехнику.

Палаточный городок под Верховной Радой. Фото: aif.ua

Сотрудники правоохранительных органов провели фильтрационные мероприятия в палаточном городке , который распложен около Верховной Рады.

При осмотре несколько человек вызвали подозрение и было принято решение проверить их тщательнее. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

По данным полиции, внимание привлек мужчина, у которого при детальной проверке обнаружили пистолет с затертыми номерами и серией. При детальном разбирательстве выяснилось, что 50-летний мужчина является уроженцем Винницкой области.

У одного из представителей протестного палаточного городка правоохранители изъяли нож, у другого – телескопическую палку. Женщина хранила в личных вещах газовый баллончик и пиротехнические изделия.

Следователи Печерского управления полиции оружие у задержанных изъяли. Происшествия были задокументированы. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Изъятый для проведения экспертизы пистолет. Фото: npu.gov.ua

Изъятый для проведения экспертизы пистолет. Фото: npu.gov.ua

Напомним, расположенный в Мариинской парке под Верховной Радой палаточный городок развернули сторонники лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.

Как ранее сообщалось, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную преступную группировку, которая осуществляла незаконные сделки в сфере недвижимости.