В Киеве накрыли банду во главе с криминальным авторитетом, фото

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную преступную группировку, которая осуществляла незаконные сделки в сфере недвижимости, есть задержанные.

Банду возглавлял ранее судимый местный криминальный авторитет, в нее входили семь жителей столицы, говорится на странице спецслужбы в Facebook.

"Для переоформления жилья на подставных лиц подозреваемые использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество", — отметили в ведомстве.

По его данным, оперативники СБУ задокументировали, что на протяжении 2017 года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах Киева.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе города. Правоохранители нашли у главаря группировки, в частности, самодельное огнестрельное оружие и сотни патронов.

Начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Напомним, 6 февраля в Киеве правоохранители задержали 24-летнего гражданина Азербайджана, который продавал украинок в сексуальное рабство. Узнать больше об инциденте можно здесь.