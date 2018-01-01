Россия затевает новую "стройку века" в аннексированном Крыму: стали известны подробности

В Крыму хотят построить новую железную дорогу протяженностью 215 километров.
Стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей, сообщает "РИА Новости".
При этом существующая схема железной дороги Керчь — Джанкой — Симферополь — Севастополь делает крюк. Кроме того, Россия планирует в будущем достроить дорогу к Севастополю и Евпатории.
Напомним, ранее сообщалось, что в РФ соорудили копию Крымского моста из камыша.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram