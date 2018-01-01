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Россия затевает новую "стройку века" в аннексированном Крыму: стали известны подробности

Сегодня, 06:58

В Крыму хотят построить новую железную дорогу протяженностью 215 километров.

Крымский мост
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В аннексированном Крыму Россия планирует построить новую железную дорогу Керчь-Симферополь, заявил "первый заместитель министра экономического развития" полуострова Андрей Кулик.

Стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей, сообщает "РИА Новости".

При этом существующая схема железной дороги Керчь — Джанкой — Симферополь — Севастополь делает крюк. Кроме того, Россия планирует в будущем достроить дорогу к Севастополю и Евпатории.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ соорудили копию Крымского моста из камыша.

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Теги:  
Крым, Россия, железная дорога, Андрей Кулик
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