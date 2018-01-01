Россияне щеголяют подсветкой Крымского моста: видео

Новое сооружение намерены подсвечивать цветами российского флага.

Россияне показывают, какая подсветка будет на Крымском мосту Фото: YouTube/"Крымский мост"

В аннексированном Крыму в тестовом режиме включили подсветку автодорожной арки Крымского моста , который строится для соединения территории полуострова с материковой частью России.

Соответствующие видео опубликовал информационный центр "Крымский мост" в YouTube.

Отмечается, что в перспективе строители намерены подсвечивать арочные пролеты цветами российского флага: автодорожная арка – синим, железнодорожная – красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок – белым.

Сейчас подсветку включают с целью тестирования. Полностью она начнет функционировать после завершения строительства железнодорожной части сооружения.

Напомним, мост через Керченский пролив, который строит последние несколько лет Россия, должен соединить Таманский полуостров Краснодарского края РФ с Керченским полуостровом в аннексированном Крыму. Мост уже назвали самым длинным в России, поскольку его длина составит 19 километров. Открытие объекта запланировано на конец 2018 года.

Как ранее сообщалось, российские блогеры провели первый тест-драйв Крымскому мосту.

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