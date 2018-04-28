Чубаров предложил забрать Крымский мост в качестве контрибуции

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Рефат Чубаров предложил основать специальный международный консорциум, который будет заниматься эксплуатацией Крымского моста. По его мнению, это станет компенсацией Москвы за аннексию полуострова.

"Россией как страной-оккупантом этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесенный ущерб и все остальное этом международному консорциуму. В договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем переподчинить или вернуть. Мост - это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", — цитирует Чубарова Обозреватель.

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При этом политик добавил, что принадлежит к тем людям, которые считают, что его обслуживание и содержание будет очень проблематичным.

"Все будет зависеть от того, какой будет Россия после того, как она изменится. В любом случае мы должны будем исходить из того, что в 2014 году Россия в нарушение всех международных договоров, принципов, норм оккупировала Крым. Поэтому даже если допустить, что этот мост выстоит и он будет пригоден к эксплуатации, я не вижу никакой другой формы эксплуатации этого моста как создание специального международного консорциума", - отметил Чубаров.