Сенцов не станет просить у Путина помилования - Ирина Геращенко

Площадкой для своего высказывания парламентарий выбрала соцсеть Facebook.

Режиссер-крымчанин Олег Сенцов, ныне являющийся политзаключенным в российской тюрьме, не станет просить президента Путина о помиловании.

Ирина Герашенко ICTV

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала первый заместитель главы украинского парламента Ирина Геращенко.

"Пресс-секретарь Путина Д. Песков заявляет, что Олег Сенцов "должен сам позаботиться о своем помиловании", намекая, что Олег должен обратиться к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что О. Сенцов не будет обращаться к Путину − на это российская власть и рассчитывает", - написала она.

Кроме того, Геращенко добавила, что для помилования Надежды Савченко к Путину формально обратились родственники погибших журналистов РФ, и ее помиловали без ее обращения.

"А почему бы самому Пескову или омбудсмену Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега – нет", − подытожила певрый вице-спикер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские деятели культуры попросили у Путина помилования для Сенцова.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram