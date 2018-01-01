"Шабаш либералов". В Полтаве "Нацкорпус" сорвал тренинг по работе с ЛГБТ-сообществом: фото и видео

Активисты "Нацкорпуса" забрали "агитационную" продукцию.

В субботу, 31 марта, в Полтаве активисты "Национального Корпуса" сорвали тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества".

"Активисты Национального Корпуса сорвали шабаш радикальных либералов. Мы не позволим признание идеологии ЛГБТ. Национальный Корпус выступает за традиционные семейные ценности и считает такие меры циничным игнорированием волеизъявления большинства граждан. Украинцы имеют право противостоять угрозам, которые ведут к утверждению либеральной диктатуры в украинском обществе. Мы строим здоровую нацию", — говорится в сообщении "Нацкорпуса" в Facebook.

Активисты "Нацкорпуса" забрали "агитационную" продукцию и выбросили ее в мусорный бак.

Тренинг проводила организация "Родительская инициатива "ТЕРГО". Регулярные встречи с родителями ЛГБТ-людей проводятся раз в месяц с апреля 2013 года.

Тренинги проходят в рамках учебной тренинговой программы организации Freedom House. Цель программы —"усилить движение за права ЛГБТ в Украине и научить новых, публичных и сплоченных активистов, поддерживающих прав ЛГБТ в Украине".

Напомним, ранее в Киеве националисты сорвали "преступный шабаш" комсомольцев.