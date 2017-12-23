В Киеве националисты сорвали "преступный шабаш" комсомольцев

В субботу, 23 декабря, в Киеве активисты "Национального Корпуса" препятствовали проведению собрания Ленинского коммунистического союза молодежи.

"Запрещенный законом, но не ликвидированный из-за слабости украинской власти полностью так называемый "ленинский комунистический союз молодежи" с помощью своих кураторов из России активно готовит плацдарм для восстановления красной заразы в Украине", — говорится в заявлении пресс-службы "Нацкорпуса".

По прибытии активистов "Нацкорпуса" коммунисты забаррикадировались в помещении и вызвали полицию.

"К сожалению представители правоохранительных органов заняли сторону антиукраинских сил и встали на защиту "молодых коммунистов". Против наших активистов был применен слезоточивый газ", — заявляет пресс-служба "Нацкорпуса".

Однако, как отмечается, националистами все же удалось сорвать этот "преступный шабаш".

Также пресс-служба "Нацкорпуса" опубликовала рабочие материалы "пленума ЦК

Кроме того, пресс-служба "Нацкорпуса" опубликовала скриншот с сайта запрещенной в Украине КПУ. Как отмечается, на ресурсе коммунистов информация о визите националистов появилась прямо во время события.

"Тем самым они почти подписали явку с повинной — признались в незаконном функционировании до сих пор запрещенной антиукраинской партии. Надеемся, эта информация привлечет внимание СБУ и правоохранительных органов", — говорится в заявлении "Нацкорпуса".

Напомним, ранее в Херсоне националисты забросали яйцами соратника Медведчука.