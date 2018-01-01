Синоптик предупредила, когда Украину "зальет" дождями

Завтра погоду в нашей стране будет определять антициклон "Свен", отметила эксперт.
Погоду в нашей стране в среду, 23 мая, будет определять антициклон под названием "Свен", поэтому будет много солнца, говорится на странице эксперта в Facebook.
"Однако на западе и востоке хвосты атмосферных фронтов черкнут грозовыми дождями…", — отметила Диденко.
По данным синоптика, температура воздуха днем ожидается +24 +28 градусов. "В Киеве среда ожидается солнечной и теплой, +26 градусов", — добавила синоптик.
Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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