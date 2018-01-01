Синоптик предупредила, когда Украину "зальет" дождями

Завтра погоду в нашей стране будет определять антициклон "Свен", отметила эксперт.

В Украине 24 мая существенно увеличится количество дождей, предупредила синоптик 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине в четверг, 24 мая, существенно увеличится количество дождей

Погоду в нашей стране в среду, 23 мая, будет определять антициклон под названием "Свен", поэтому будет много солнца, говорится на странице эксперта в Facebook.

"Однако на западе и востоке хвосты атмосферных фронтов черкнут грозовыми дождями…", — отметила Диденко.

По данным синоптика, температура воздуха днем ожидается +24 +28 градусов. "В Киеве среда ожидается солнечной и теплой, +26 градусов", — добавила синоптик.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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