Синоптик спрогнозировала, какой месяц лета в Украине будет самым дождливым

Заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Национальной академии наук нашей страны, синоптик Вазира Мартазинова сообщила, что летом 2018 года больше всего осадков следует ожидать в августе.

В текущем году "не стоит ожидать засухи на протяжении всего летнего сезона", рассказала она на пресс-конференции, пишет Укринформ.

"… летом в западных областях выпадет больше осадков, а в восточных — несколько меньше… будут наблюдаться и жаркие периоды продолжительностью до десяти дней, когда осадков не будет", — отметила эксперт.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашей страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.