Скандал с "жидами" у "Правого сектора" в Одессе: Вятрович заявил об опасности

Глава УИНП убежден, что такие высказывания могут дискредитировать идеи борьбы в Украине.
"В стране, которая отстаивает свою свободу в войне, ксенофобские и антисемитские заявления или проявления - не только отвратительные, но и опасны. Особенно озвученные участниками этой войны с нашей стороны. Потому что они бросают тень на других борцов за свободу и служат дискредитации самой идеи борьбы", - написал он в Facebook.
Напомним, антисемитские лозунги звучали в центре Одессы в парке имени Шевченко во время Марша украинского порядка, который прошел в канун трагических событий 2 мая. Организаторами мероприятия выступили ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус". Тогда лидер местного "Правого сектора" Татяна Сойкина завила, что "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам".
Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что в связи с антисемитскими высказываниями лидера националистов будет возбуждено уголовное дело.
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