Скандал с "жидами" у "Правого сектора" в Одессе: Вятрович заявил об опасности

Глава УИНП убежден, что такие высказывания могут дискредитировать идеи борьбы в Украине.

Владимир Вятрович считает недопустимыми высказывания "Правого сектора" Главред

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что представители "Правого сектора" поступили крайне опрометчиво, позволив себе на митинге публично высказать антисемитские лозунги

"В стране, которая отстаивает свою свободу в войне, ксенофобские и антисемитские заявления или проявления - не только отвратительные, но и опасны. Особенно озвученные участниками этой войны с нашей стороны. Потому что они бросают тень на других борцов за свободу и служат дискредитации самой идеи борьбы", - написал он в Facebook.

Напомним, антисемитские лозунги звучали в центре Одессы в парке имени Шевченко во время Марша украинского порядка, который прошел в канун трагических событий 2 мая. Организаторами мероприятия выступили ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус". Тогда лидер местного "Правого сектора" Татяна Сойкина завила, что "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам".

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что в связи с антисемитскими высказываниями лидера националистов будет возбуждено уголовное дело.

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