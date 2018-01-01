Смертельное ДТП на Закарпатье. Авто с иностранцами "впечаталось" в дерево: фото

По данным местных журналистов, все погибшие были граджданами стран Ближнего Востока.

В Ужгороде (Закарпатская область) в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое граждан иностранных государств, а еще один был госпитализирован с повреждениями различной тяжести.

Как сообщают в пресс-службе регионального Главного управления Нацполиции, информация о ДТП, случившегося на улице имени Льва Толстого поступила в 02.30 понедельника, 12 февраля.

По предварительной версии событий, водитель внедорожника Land Rover Freelander на большой скорости не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, а затем врезался в дерево.

В результате автоаварии погибли трое иностранцев - 1990, 1994 и 1989 года рождения. Еще один пассажир, 1992 года рождения, находится в больнице с травмами различной степени серьезности.

По данным портала Karpatnews, двое погибших были гражданами Ирака, а один – Сирии.

Напомним, ранее в ДТП в Харькове погибли три студента иностранца.